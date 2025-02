video suggerito

Gianmarco si sfoga a Uomini e Donne: “Corteggiatrici interessate alla tv e non a me”, poi lo scontro con Cristina Gianmarco Steri ha dei dubbi sull’interesse delle sue corteggiatrici a Uomini e Donne. Nella puntata del 24 febbraio, il tronista si è sfogato con Maria De Filippi, prima di avere una discussione accesa con Cristina: “Stai giocando o fai sul serio?”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 24 febbraio, spazio al confronto acceso tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La napoletana è una delle corteggiatrici a cui il tronista ha scelto di dedicare maggior tempo nelle ultime esterne. Nella puntata della settimana scorsa, infatti, avevamo visto sbocciare la conoscenza tra i due. Ma le cose non sono proseguite nel migliore del modi.

Lo scontro tra Cristina e Gianmarco

Arrivati al centro dello studio, Maria ha mostrato cosa è successo subito dopo la scorsa registrazione. Gioanmarco si è recato nei camerini da Cristina per parlarle. "La scorsa volta ci siamo visti, ero rimasto sorpreso, mi hai fatto ricredere sul fatto che fossi sulle tue", ha esordito il tronista. Poi, però, un cambio di rotta: "Non ti ho portato in esterna e in studio ti ho visto di nuovo strana". La ragazza ha spiegato le motivazioni: "Liane è una ragazzina, ha detto che io sono una gatta morta e tu ne hai riso, hai dimostrato di essere superficiale, questo mi ha portato a chiudermi".

Gianmarco ha quindi spiegato che questo atteggiamento lo porta ad avere dubbi sull'interesse della corteggiatrice: "Oggi ho detto che ho un'insicurezza, quella di avere di fronte ragazze che stanno qua solo perché piace il contesto, la sincerità da te ora non la percepisco. Mi piacerebbe capire se sei veramente interessata a me".

Gianmarco a Cristina: "Non so se stai giocando"

Il dibattito tra i due è proseguito in studio. Cristina ha spiegato perché è andata via dall'esterna: "Ho un carattere difficile, mi sono infastidita". "Io comprendo che qui dentro è complicato, ma visto che Martina mi piaceva, quando c'era la musica mi alzavo e ci volevo parlare", ha ribattuto il tronista. Per poi aggiungere: "Non so che dirti, non so se stai giocando, se stai facendo sul serio. Liane ti ha detto una cosa e a te non te ne frega niente, non sei venuta da me a parlare, posso percepire disinteresse".

Maria, a quel punto, è intervenuta, facendo notare alla ragazza di avere un carattere particolare: "Io sono già un po' ribelle di mio, se tu mi attacchi così, fai solo peggio", ha spiegato, prima di aggiungere di essere laureata in design, di essere diplomata in danza e di lavorare in centro medico come assistente. Alla fine, Steri ha confessato: "È una delle poche che avrei voluto rivedere subito, dopo la prima volta".