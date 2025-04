video suggerito

Gianmarco Steri e l'accordo con Cristina a Uomini e Donne, l'amico Enzakkione: "Tutte bugie, non ha ancora la scelta" Dopo le voci su un presunto accordo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne, il suo amico Enzakkione smentisce tutto a Fanpage: "Lui è ancora molto confuso sulla scelta. Non riesce a capire chi gli interessi di più, gli piacciono tutte e tre".

A cura di Sara Leombruno

A Uomini e Donne, Gianmarco Steri prosegue – tra alti e bassi – la conoscenza con le sue tre corteggiatrici: Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Più volte, il tronista si è detto confuso riguardo ai suoi sentimenti nei loro confronti, ma negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti le voci di un presunto accordo tra lui e Cristina. A Fanpage, il suo amico Enzakkione, divenuto celebre per i video pubblicati su Tik Tok in cui commentava le esterne con Martina De Ioannon, smentisce tutto: "Sono bugie, lui non ha ancora la scelta, gli piacciono tutte e tre".

Le parole di Enzakkione sul trono di Gianmarco

A Fanpage, il tiktoker smentisce le voci di un accordo tra lui e Cristina Ferrara: "Non è vero che esiste un accordo, non capisco perché la gente racconti queste bugie. Lui è una persona talmente vera che non sarebbe capace di far finta del genere". E ancora: "Ancora non riesce a capire veramente cosa provi, è molto confuso, gli piacciono tutti e tre. A noi basta che lui sia felice, del resto non ci importa nulla. Chiunque sceglierà, a noi amici andrà bene".

Enzakkione era divenuto celebre durante il trono di Martina De Ioannon. Al tempo, Gianmarco era un corteggiatore e il suo amico si divertiva a prenderlo in giro sui social, commentando le sue esterne con l'allora tronista. I suoi video divennero virali al punto da arrivare alla stessa Maria De Filippi, che decise di invitarlo in puntata per selezionare le aspiranti corteggiatrici di Steri.

Il presunto accordo con Cristina Ferrara

A sollevare la questione era stata qualche giorno fa l'esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui Gianmarco e la sua corteggiatrice Cristina Ferrara avrebbero già deciso di uscire insieme dal programma e starebbero portando avanti una recita per visibilità. "Ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati", aveva scritto a corredo di una story pubblicata sul suo profilo Instagram.

I dubbi delle corteggiatrici: "È un grandissimo falso"

Proprio nella puntata andata in onda giovedì 17 aprile, Gianmarco aveva avuto una discussione con Francesca Polizzi, che l'aveva accusato di essere falso e di non essere realmente interessato a lei: "Quando vengo a fare un'esterna serena, mi dici che sono fuori luogo. Con Cristina, invece, hai fatto un'esterna romantica e non le hai detto ciò che hai detto a me, non capisco il tuo comportamento". Una linea di pensiero condivisa anche da Nadia Di Diodato nella puntata del 18 aprile, che ha deciso di lasciare lo studio dopo aver visto un'esterna proprio tra lui e Francesca.