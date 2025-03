video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni: baci inaspettati e liti, Tina conosce i genitori di Cosimo poi critica Gemma Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 10 marzo. Novità sia nel Trono Over che nel trono Classico.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 10 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over. Dalle anticipazioni trapela una registrazione particolarmente intensa, tra liti, baci e chiusure nette. Sabrina avrebbe chiuso con Giuseppe. Damiano avrebbe baciato Gloria, mentre Gianmarco Steri avrebbe discusso con Francesca. Nuova esterna per Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa è successo nel Trono Over

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine. Secondo i dettagli trapelati, sarebbe stato concesso ampio spazio a Sabrina e Giuseppe. Tra loro le cose vanno malissimo. La dama del Trono Over avrebbe bloccato ovunque il cavaliere perché non intende più avere a che fare con lui. Intanto, l'uomo sarebbe uscito con altre due dame. Spazio anche a Gemma Galgani che sarebbe uscita con Orlando, tra le critiche di Tina Cipollari. L'opinionista, infatti, troverebbe molto sospetto il fatto che l'uomo dica di essere interessato a Gemma, ma non l'abbia mai baciata, dimostrando così di non avere un trasporto fisico nei suoi confronti. Novità per Damiano che sarebbe uscito con Gloria. Tra loro ci sarebbe stato un bacio. Morena Farfante, dopo avere assistito alla scena inaspettata, avrebbe lasciato il centro dello studio per tornare al suo posto. Anche lei usciva con il cavaliere.

L'esterna di Tina Cipollari con Cosimo Dadorante

Tina Cipollari si sarebbe concessa un viaggio in Puglia con Cosimo Dadorante. L'opinionista e tronista di Uomini e Donne avrebbe conosciuto i genitori del cavaliere. Inoltre, l'uomo si sarebbe detto pronto a portarla a Madrid e da un noto marchio per comprare un prezioso orologio. Maria De Filippi, con un pizzico di ironia, lo avrebbe invitato a non sperperare denaro per Tina. Veniamo al tronista Gianmarco Steri. L'uomo avrebbe portato in esterna sia Cristina che Nadia. In particolare con Cristina sarebbe stata evidente la chimica. Francesca, che nella scorsa registrazione aveva lasciato lo studio, sarebbe tornata. Gianmarco avrebbe colto l'occasione per chiarire che non andrà a riprendere le corteggiatrici che decideranno di andarsene. Francesca avrebbe rimarcato di non essersi sentita considerata e sarebbe nata una discussione con il tronista.