Chi è Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne Cosimo è il nuovo cavaliere del trono overo di Uomini e Donne, corteggiatore di Tina Cipollari. Ha 47, proprietario di una società immobiliare che ha fatto regali costosi alla Dama per conquistarla.

Cosimo Mino Dadorante è il nuovo cavaliere di Tina Cipollari. È un uomo di 47 anni che da giorni è protagonista del trono over di Uomini e Donne. Le ha fatto diversi regali per conquistare l'attenzione della storica vamp del programma di Maria De Filippi che, alla fine, ha scelto di uscire a cena con lui. È un uomo pieno d'interessi, ha una società immobiliare e ama viaggiare. Tutti elementi che lo hanno reso appetibile agli occhi di Tina Cipollari che è notoriamente molto severa e selettiva nei suoi gusti in fatto di uomini.

Chi è Cosimo e che lavoro fa il corteggiatore di Tina

Cosa sappiamo di Cosimo Mino Dadorante? Le informazioni disponibili sul suo conto sono quelle che egli stesso ha fornito nel corso della sua partecipazione al trono Over di Uomini e Donne. Cosimo ha 47 anni, è il proprietario di una società immobiliare, parla lo spagnolo, ama viaggiare ed è molto simpatico. È riuscito a convincere Tina, nonostante quest'ultima stesse cercando un uomo di almeno sessant'anni. La possibilità per Cosimo, adesso, è da sfruttare senza se e senza ma.

La conoscenza di Cosimo e Tina: i regali costosi e l’invito a cena

"Andiamo a cena fuori, in attesa di qualcosa di meglio ne ho uno solo". Queste le parole di Tina Cipollari nell'accettare l'invito di Cosimo, che per convincerla le ha "regalato la Luna". Tra i regali costosi, infatti, una collana di Swaroski che Cosimo le ha fatto recapitare a casa, le ha poi portato un bracciale e le ha dedicato una canzone. A quel punto, Tina Cipollari è "crollata" e ha deciso di accettare il suo invito a cena pur ammettendo che non rientra affatto nei suoi gusti. Tina Cipollari, infatti, desiderava iniziare la frequentazione con un uomo di sessant'anni, più maturo quindi di Cosimo e più vicino anche alla sua età (Tina Cipollari, in questo momento, ha 59 anni).