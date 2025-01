video suggerito

Tina Cipollari tronista a Uomini e Donne, Giorgio Manetti svela se andrà a corteggiarla: “Donna vera e divertente” Dopo la notizia di Tina Cipollari che siederà sul trono di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha deciso di chiarire la sua posizione e svelare se andrà o meno a corteggiarla, come si era vociferato sui social nei giorni scorsi. Ai tempi della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, l’ex Cavaliere e l’opinionista erano parsi molto complici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Tina Cipollari è una nuova tronista di Uomini e Donne. Come svelato dalle anticipazioni di una delle ultime registrazioni, l'opinionista siederà sul trono del dating show di Maria De Filippi. In una delle ultime puntate andate in onda, aveva fatto un appello, dicendo di cercare un uomo "non dico miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io", le parole. Nei giorni scorsi, anche in virtù del feeling che si era creato tra loro negli anni scorsi, si erano diffuse voci sul fatto che uno dei pretendenti potesse essere Giorgio Manetti, ex partner di Gemma Galgani. In un'intervista a Superguida Tv, l'ex Cavaliere ha chiarito la sua posizione.

Giorgio Manetti corteggerà Tina Cipollari?

Giorgio Manetti, nel corso dell'intervista ha svelato se andrà o meno a corteggiare Tina Cipollari: “Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina ma neanche nessun’altra dama. La notizia però mi ha fatto sorridere. Mi fa piacere sapere che ad oggi il pubblico spera in un mio ritorno ma non mi troverei più a mio agio”. La loro, dunque, rimane solo una bella amicizia.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi commentato la notizia del trono: “Si rimette in gioco come fece con Kikò, con il suo ex marito. Tina è una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente. Sarà bello vederla di nuovo in quei panni”.

Le parole su Gemma Galgani

In una delle ultime puntate, l'opinionista aveva gettato una secchiata d’acqua addosso a Gemma Galgani, che Manetti frequentava anni fa. Sull'episodio, Manetti ha preso le difese di Tina: “Gemma non si può lamentare perché lei forse ha la memoria corta ma alcuni anni fa tirò un bicchiere d’acqua in faccia a Barbara De Santi. Ha poco da lamentarsi, quello che fai ti viene reso. Alla fine credo però che siano dinamiche anche un po’ studiate”.