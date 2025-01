video suggerito

Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne: tra i corteggiatori spunta l'ex di Gemma Galgani Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne oggi ha conosciuto i suoi primi tre pretendenti, Antonino, Cosimo e Riccardo. Quest'ultimo partecipò al dating show nel 2017 e si rese protagonista di diverse esterne con Gemma Galgani. La nuova tronista lo ha però eliminato: ha deciso di conoscere soltanto Cosimo.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 29 gennaio, è iniziata con il trono di Tina Cipollari. La celebre opinionista ha deciso di rimettersi in gioco nel programma 24 anni dopo aver ricoperto lo stesso ruolo, quello di tronista. Maria De Filippi ha scelto un sontuoso trono per lei entrato in studio con quattro bodyguard: una volta posizionatasi al centro dello studio, la Cipollari ha conosciuto i suoi primi pretendenti.

I corteggiatori di Tina Cipollari si presentano

Cosimo, Riccardo e Antonino si sono presentati in studio oggi per conoscere Tina Cipollari. Antonino è stato il primo a presentarsi con un regalo, una torta: "Il mio orologio ha un valore inestimabile, era di mio padre. Non mi sono mai sposato per dare priorità alla mia libertà. Sono un uomo che rispetta la libertà delle donne. Vivo in provincia di Messino, vicino Milazzo. Ci siamo incontrati qui, sono venuto lo scorso anno, speravo ti ricordassi. Ora non faccio niente, ho degli immobili da gestire e ho un B&B". Alla tronista ha poi mostrato la sua dichiarazione dei redditi.

Riccardo è stato il secondo pretendente ad entrare in studio per presentarsi. Vedovo, 66 anni, è un geometra e si presentò già una volta nel dating show per Gemma Galgani nel 2017. "Sono nato a Stresa, abito a Rimini. Dietro questa facciata c'è un cuore che batte. Sei una persona molto diretta, sono anche io così. Sono geometra, ho due studi", le parole. Il corteggiatore fece diverse esterne con la Dama del Trono Over, "nemica" della Cipollari, e tra loro scattò anche un bacio.

Riccardo con Gemma Galgani

Il terzo corteggiatore è stato Cosimo, 47 anni: "Io ho il piacere di conoscerti, di portarti a cena. Sarei l'uomo più felice del mondo se solo mi concedessi questo", le parole prima di consegnarle un bracciale di diamanti e un mazzo di rose. "Vengo da Mesagne, coccolo le mie donne. Vivo da tanti anni da solo, vivo in una mega suite. Ho un villaggio turistico in costruzione. Sono direttore di formazione professionale, gestisco 4 enti in Italia e uno a Tenerife. Ho una società immobiliare, faccio ricerca e sviluppo. Ho una società agricola di famiglia", ha dichiarato prima di cantare il brano Margherita al centro dello studio.

La decisione di Tina Cipollari

Tina Cipollari, chiamata a dare una risposta ai tre uomini, ha scelto di proseguire la conoscenza con Cosimo. "Per il momento mi fermo su Cosimo. M dispiace per gli altri, ma hanno parlato di romanticismo, non fa per me. A parte Cosimo, gli altri sembrano scappati di casa. Lui è giovane, però è come se non lo fosse. Non è un giovane aitante", le parole della tronista.