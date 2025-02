video suggerito

Cosimo piange in esterna con Tina Cipollari, ma la tronista scoppia a ridere: "Per sdrammatizzare" Tina Cipollari è uscita in esterna con Cosimo e durante la cena il corteggiatore è scoppiato in lacrime. "Scusa, sono sensibile" le ha detto, ma la tronista di Uomini e Donne non si è intenerita. Ha cominciato a ridere prima di scusarsi: "È per sdrammatizzare".

A cura di Gaia Martino

Tina Cipollari è uscita a cena con Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore che si è presentato a Uomini e Donne per conoscerla. L'uomo, 47 anni, per l'esterna l'ha portata in un ristorante elegante e durante la cena, per l'emozione, non è riuscito a trattenere le lacrime: "Scusa, sono sensibile" ha dichiarato. Ma non ha intenerito l'opinionista e tronista che è scoppiata a ridere: "Per sdrammatizzare", si è giustificata la Cipollari.

L'esterna di Tina e Cosimo che scoppia a piangere

Durante la cena, Cosimo ha raccontato a Tina Cipollari l'aiuto ricevuto dalle sue colleghe di lavoro per permettergli di corteggiarla: "Oggi sono qui grazie a due colleghe che mi hanno fatto una sorpresa. Volevo venire, ma non sapevo come fare. A scuola mi hanno detto che avrebbero fatto tutto loro. È stato un momento emozionante, penso che quando fai del bene alle persone, poi ti torna", le parole accompagnate dalle lacrime che il corteggiatore non è riuscito a trattenere. La tronista, però, non si è intenerita, bensì è scoppiata a ridere. "Scusa è per sdrammatizzare" ha dichiarato davanti al corteggiatore che si è giustificato descrivendosi come un uomo sensibile. Poi ha continuato: "Volevo chiederti il numero, ma preferisco che me lo chieda tu quando sarai pronta".

La proposta di Tina Cipollari dopo il regalo di lusso

Cosimo le ha poi consegnato un regalo. Una collana d'oro 18 carati: "È un bellissimo pensiero, grazie. Visto che si avvicina San Valentino, potremmo organizzare un weekend. Magari a Parigi" ha commentato la Cipollari prima che il corteggiatore la sorprendesse nuovamente. Cosimo si è esibito sulle note di "Tu si na cosa grande" di Domenico Modugno. "Mi hai emozionato" ha commentato la tronista con tono scherzoso prima di salutarlo: "Sei stato bravo, fantastico. Ora ci salutiamo".