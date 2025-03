video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri bacia Cristina Ferrara, Francesca Polizzi lascia lo studio Martedì 11 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gianmarco Steri ha portato in esterna Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, con cui è scattato un bacio. Tina Cipollari porta una segnalazione su Orlando, corteggiatore di Gemma Galgani.

A cura di Sara Leombruno

Martedì 11 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gianmarco Steri ha portato in esterna le sue corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, con quest'ultima è scattato un bacio, che ha spinto Francesca Polizzi a lasciare lo studio. Tina Cipollari ha portato una segnalazione su Orlando, corteggiatore di Gemma Galgani, che sarebbe fidanzato da vent'anni con una donna russa. Il Cavaliere è stato invitato a lasciare la trasmissione. Tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità del Trono Over

Alessio Pili Stella è uscito con Luana, ma ha deciso di conoscere anche una nuova dama di nome Valentina. Quest’ultima, però, come riportato da Pugnaloni, "prima di andare avanti ha detto al cavaliere che deve chiarirsi con Luana e, successivamente, valuterà se continuare o no. Lui, come sempre, vuole tenere due piedi in una scarpa".

Damiano, Gloria Nicoletti e Morena Farfante si sono seduti al centro dello studio. Morena ha discusso con Damiano perché lei non ha più risposto ad alcuni suoi messaggi. Il cavaliere afferma di continuare a provare una palese attrazione per lei e Gloria, a quel punto, gli dice: “Chiarisciti pure le idee, se vuoi continuare con me dovrai dimostrarmelo. Ora voglio che sia tu a corteggiare me”.

Il percorso di Gianmarco Steri

Gianmarco Steri, dopo la registrazione di ieri, ha portato in esterna Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, con cui è scattato un bacio, il secondo del suo percordo. Francesca Polizzi ha lasciato lo studio e lui l’ha seguita fuori. Con Nadia l’esterna è avvenuta in camerino e hanno litigato: lui è andato via senza chiarire e lei è scoppiata a piangere. Come riportato da Pugnaloni, durante l'estern con Cristina, i due hanno parlato molto e alla fine è scattato il bacio. Nadia è stata bloccata da Gianni mentre se ne stava andando, perché Gianmarco ha inseguito Francesca e Sperti le ha chiesto perché avesse usato parole forti contro il tronista.