Cricca: "Resto ancora in Africa, la rottura con Isobel mi ha fatto male e continua a farmi male" Cricca, cantante uscito dalla penultima edizione di Amici, fa sapere di avere deciso di prolungare il viaggio in Africa che aveva iniziato per ritrovarsi dopo la rottura con Isobel Kinnear.

A cura di Stefania Rocco

Cricca, cantante uscito dalla penultima edizione di Amici, aggiorna i fan dopo il primo post pubblicato in seguito alla decisione di partire alla volta dell’Africa per ritrovarsi, I§ toni utilizzati dal cantante avevano fatto scattare l’allarme tra quanti lo seguono ed è a loro che il giovane artista si è rivolto per spiegare quanto sta accadendo. “Oggi ho salutato mamma che tra un paio di giorni rientra in Italia. Sarei dovuto rientrare anch’io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi ho cambiato il volo e resterò ancora qui in Togo per un po’”, ha fatto sapere Cricca, per poi tranquillizzare quanti hanno manifestato la propria preoccupazione:

Sto bene! Sono partito senza alcuna aspettativa, con la voglia di scoprire il mondo e ritrovare me stesso. Mi fa sorridere quando invece leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni. Bellissimi i titoli “cricca allarma i fan”, “lo sfogo amaro e la crisi della lovestory…”, “cricca entra in crisi..” sicuramente sarà servito ad attirare più lettori e io sono solo che contento se si parla di me. Ma se una persona riconosce di aver un bisogno di staccare la spina, si mostra per quello che è (fragile) dovrebbe essere una cosa buona, vuol dire che sono vivo. E che VIVO. Succede a tutti di avere momenti no, e la vita che mi sono scelto probabilmente non era quella che mi aspettavo. Ma non c’è nessun bisogno di esagerare le cose o di arrivare a conclusioni da soli.

Cricca sulla fine della storia con Isobel Kinnear: “Fa male”

Cricca ha quindi invitato quanti hanno manifestato la propria preoccupazione nei suoi confronti a evitare speculazioni e a chiedergli informazioni direttamente, confermando che la rottura con Isobel (ballerina conosciuta ad Amici) continua a fargli male ma che non sarebbe solo questo il motivo che lo ha spinto a partire per staccare la spina:

Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere.