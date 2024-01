Cricca di Amici spaventa i fan: “Ho tanta paura della vita, del fallimento, di stare solo” Cricca ha annunciato che andrà in Africa per ritrovare sé stesso: “Ciao a tutti! Sto andando in Togo, Africa. Insieme a mamma. Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Cricca, foto di Comunicato Stampa e Instagram Account @cricchetto

Solo un anno fa, proprio in questi giorni, dopo esser stato allontanato nelle puntate precedenti, Cricca riusciva a ritornare ad Amici 22, rientrando in gara da concorrente dopo il Capodanno-gate. Poi la grande avventura che lo porterà al Serale e l'amore con Isobel Kinnear, la ballerina australiana, tra le protagoniste della scorsa edizione del programma. Dopo 12 mesi in cui Cricca ha pubblicato anche il suo ultimo singolo Sbagliato, il cantante ha lanciato un messaggio che ha preoccupato i fan, soprattutto sullo stato della sua salute mentale, ma anche sulla relazione con la ballerina Isobel, che sembra esser terminata.

Cricca, foto dal profilo Threads @cricchetto

Dopo aver annunciato nelle scorse ore che sarebbe andato in Africa, ha condiviso alcuni pensieri lasciati nelle note del suo cellulare: "Ciao a tutti! Sto andando in Togo, Africa. Insieme a mamma. Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto stronza e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là, io ho deciso di prendere e partire". Un momento di transizione per il cantautore, che sembra voler prendersi un lungo momenti di pausa dalla musica e dalla vita d'artista, dopo un 2023 molto movimentato. Infatti, la sua avventura ad Amici si è conclusa solo alle porte della finale, con l'eliminazione del 29 aprile.

Cricca, foto dal profilo Instagram @cricchetto

Oltre all'annuncio della partenza, ciò che ha fatto preoccupare i fan è stato il tono di paura impresso nelle sue parole alla fine del messaggio: "Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quanto torno ve le faccio vedere". Secondo alcune indiscrezioni, non ufficiali, uno dei motivi della partenza sarebbe la fine della relazione con la ballerina Isobel, dopo la storia d'amore in casetta durante la permanenza al talent e la foto ad agosto che li ritraeva assieme. Non sorprende invece la destinazione del viaggio, anche perché, come aveva raccontato Cricca, la sua è una famiglia allargata dopo le adozioni in Africa ottenute proprio dai suoi genitori.