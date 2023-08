Isobel e Cricca ufficializzano la loro storia d’amore, la foto del bacio sui social Isobel Kinnear e Giovanni Cricca sono di nuovo una coppia. Dopo essersi conosciuti e poi lasciati nella scuola di Amici, la ballerina il cantante adesso stanno ufficialmente insieme. Già nei mesi scorsi erano stati avvistati mano nella mano, ora alcuni scatti di romantici baci tolgono ogni dubbio.

A cura di Elisabetta Murina

Isobel Kinnear e Giovanni Cricca sono una coppia. I due ex protagonisti dell'ultima edizione di Amici sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la loro storia d'amore, nata e inizialmente finita all'interno del reality di Maria De Filippi. Dopo la fine del programma, però, pare che i due non si siano mai persi di vista. Il cantante e la ballerina hanno pubblicato alcuni romantici scatti dell'ultimo periodo insieme, tra i quali compare quello di un bacio.

Le foto del bacio tra Isobel e Cricca

Era ormai nell'aria il fatto che Isobel e Cricca fossero tornati insieme dopo essersi lasciati nella scuola di Amici. Già lo scorso giugno, infatti, erano stati paparazzati mano nella mano per le strade di Roma durante una romantica passeggiata. Tuttavia, sui rispettivi social non comparivano scatti che potessero mettere a tacere i dubbi dei fan e dare la conferma definitiva. Scatti che invece sono arrivati lo scorso 8 agosto, in occasione del 20esimo compleanno di Cricca. Sul suo profilo Instagram, i due ex allievi hanno pubblicato una galleria di momenti passati insieme, tra spensieratezza e romanticismo. Ci sono anche due baci che tolgono ogni dubbio sulla loro situazione sentimentale. Sembra quindi che, dopo essersi persi una volta, non abbiano più alcuna intenzione di lasciarsi andare. "I love you (Ti Amo)", ha scritto Cricca nel ricondividere le immagini tra le sue storie.

Il rapporto tra Isobel e Cricca dopo Amici

L'amore tra Isobel e Cricca è nato tra le mura della suola di Amici. I due si sono conosciuti e dati il primo bacio nel talent, per poi decidere di lasciarsi e concentrarsi sulle rispettive carriere professionali. Una volta fino il programma, però, sembra che i due non si siano persi di vista. Il cantante in particolare, fin da dubito, si era detto intenzionato a riprovarci con la ballerina australiana, ammettendo di provare per lei ancora un forte sentimento. Lei, inizialmente titubante, ha poi confessato di aver lasciato una porta aperta e di voler rivedere Cricca. E così è stato: oggi sono di nuovo una coppia.