Isobel Kinnear sorprende Cricca durante un concerto, la dedica dal pubblico: “Che bello che sei” Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Isobel Kinnear e Cricca. La ballerina durante un concerto ha fatto una sorpresa al fidanzato conosciuto nell’ultima edizione di Amici alla quale hanno partecipato insieme: “Che bello che sei”, il cartello esposto tra il pubblico.

A cura di Gaia Martino

Giovanni Cricca e Isobel Kinnear sarebbero sempre più innamorati l'uno dell'altra. Dopo l'esperienza nella scuola di Amici 22 i due sono usciti allo scoperto rendendo ufficiale la loro relazione. Nelle ultime ore hanno fatto intenerire i fan con un gesto estremamente romantico: al concerto del cantante, tra la folla, la ballerina ha esposto un cartello, "Che bello che sei".

Il gesto di Isobel per Cricca

Isobel Kinnear al concerto del fidanzato Cricca ha deciso di fargli una sorpresa. L'ex ballerina di Amici ha sorpreso il cantante, conosciuto proprio all’interno del talent di Maria De Filippi, con un cartello e una dedica: "Che bello che sei". Sono le stesse parole che lui le ha dedicato, contenute in una delle sue ultime canzoni.

Sembravano essersi allontanati dopo il termine del talent show, ma la lontananza delle telecamere il avrebbe riappacificati poco dopo. Lo scorso giugno furono paparazzati mano nella mano per le strade di Roma, poi ad inizio agosto, in occasione del 20esimo compleanno del cantante, hanno pubblicato le immagini che hanno confermato il ritorno di fiamma e, quindi, la relazione.

Le coppie nate ad Amici 22

Oltre a quella composta da Cricca e Isobel, sono nate altre coppie nella scuola di Amici di Maria de Filippi che ancora oggi esistono. Parliamo di Megan Ria e Gianmarco Petrelli, di Federica Andreani e Giovanni Rinaldi, in arte Piccolo G. Anche Niveo e Rita Pompili sono ancora fidanzati: "Abbiamo tanti progetti insieme, di lei mi ha colpito che i sentimenti li vive sempre al massimo", ha detto lui circa un mese fa.

Megan Ria e Gianmarco PEtrelli

Voci di gossip vedevano anche Angelina Mango e Wax come una coppia, ma entrambi hanno sempre chiarito che ad unirli solo un solido legame d'amicizia. Stesso discorso per Mattia Zenzola e Benedetta Vari che ancora oggi fanno chiacchierare i fan del programma per la loro vicinanza.