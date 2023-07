Niveo, ex di Amici 22: “Con Rita la storia va a gonfie vele. Sanremo? Studio per avverare il sogno” Niveo, cantante dell’ultima edizione di Amici, è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola e del rapporto con la ballerina Rita Pompili: “La nostra relazione procede a gonfie vele, abbiamo tanti progetti insieme”.

A cura di Elisabetta Murina

Niveo, cantante dell'ultima edizione di Amici, è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola e del rapporto con la ballerina Rita Pompili. Intervistato da SuperguidaTv, ha raccontato i progetti per il futuro, il nuovo album e anche gli artisti con cui gli piacerebbe collaborare.

Niveo e il rapporto con la ballerina Rita Pompili

Nella scuola di Amici, il cantane e la ballerina si sono conosciuti e innamorati, vivendo insieme l'esperienza del talent. Nonostante i loro percorsi si siano interrotti in momenti diversi, hanno continuato a mantenere uno stretto rapporto e ad oggi sono felicemente fidanzati. "La nostra relazione procede a gonfie vele– ha raccontato Niveo- lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito che i sentimenti li vive sempre al massimo".

I progetti futuri di Niveo e il sogno del Festival di Sanremo

Niveo ha parlato anche della sua coach Lorella Cuccarini, che nel programma lo ha seguito passo dopo passo: "Mi ha insegnato a credere in me stesso, senza di lei non sarei riuscito a superare momenti di blackout totale. Sapere che lei credeva in me mi ha aiutato tantissimo". Il cantante continua a studiare per migliorare se stesso e sogna in grande, cioè il palco del Festival di Sanremo: "È il più grande al momento, è prematuro parlarne adesso ma sto studiano tantissimo per far sì che questo sogno si avveri". Quanto alle collaborazioni con gli ex allievi, suoi compagni, pensa a due nomi in particolare: "Mi piacerebbe collaborare con Angelina Mango, la stimo come artista e anche come donna. Mi trovo bene artisticamente parlando anche con Jore". Nel frattempo si gode il successo del suo brano Scarabocchi, nato quando aveva circa 16 anni, durante una notte di dicembre: "Se non l'avessi fatto, non sarebbe nata quella che ad oggi è il brano più importante della mia discografia, è stato tutto completamente inaspettato".