Incidente all’occhio per la ballerina Lorella Boccia: “Sento un dolore atroce” Lorella Boccia, nelle sue storie Instagram, si è mostrata con l’occhio destro bendato. La ballerina, ex protagonista di Amici, ha avuto un piccolo incidente: “È un’abrasione corneale, sento un dolore atroce”.

A cura di Elisabetta Murina

Piccola disavventura per Lorella Boccia. La ballerina professionista, ex allievi di Amici, nelle sue storie Instagram si è mostrata con una benda sull'occhio destro. Poi ha spiegato cosa le è successo.

Cosa è successo all'occhio di Lorella Boccia

Lorella Boccia ha fatto preoccupare i fan mostrandosi con una benda sull'occhio destro. La ballerina ha raccontato di essere andata in pronto soccorso per farsi visitare e capire quale fosse il danno. Non è chiara la dinamica con cui si è fatta male, ma pare che la causa sia stata un dito troppo vicino all'occhio.

L'ex protagonista di Amici ha raccontato che, una volta in ospedale, le hanno fatto l'anestesia e fornito una diagnosi, oltre che una cura: "Ho fatto la visita e come previsto è un'abrasione corneale. Se provo ad aprire l'occhio destra di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce". La prima foto condivisa sui social la mostra ancora sotto effetto dell'anestesia, sulla quale scherza a causa del dolore: "Avrei voluto rubare al doc la boccetta intera".