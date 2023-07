Maddalena Svevi: “Critiche ad Amici? Quelle costruttive erano un bene, le più pesanti senza senso” Ospite di Dimmi di te con Lorella Cuccarini, Maddalena è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici 22, finita a un passo dalla finale. La ballerina ha raccontato la sua passione per la danza e affrontato l’argomento delle critiche: “Una costruttiva è sempre un bene, mi dà forza”.

A cura di Elisabetta Murina

Maddalena Svevi è tornata a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 22, finita in Semfinale. Ospite di Dimmi di te con Lorella Cuccarini, la ballerina ha raccontato la sua passione per la danza, i progetti per il futuro e affrontato l‘argomento critiche, ricevute più volte durante i mesi nel talent.

L'esperienza ad Amici di Maddalena

Maddalena è entrata nella Scuola di Amici a settembre 2022 ed è uscita durante la fase del Serale, a un passo dalla finale. Un'esperienza, quella nel talent, che l'ha profondamente cambiata: "Mi sento maturata sotto tanti punti di vista. Ho imparato tanto sul mio corpo, sul ballare e sull'amare la danza".

Nel suo lungo percorso non sono mancati i momenti di difficoltà, alcuni più duri da superare di altri: "É stato difficile quando dopo una giornata piena di allenamenti, stanchezza fisica e mentale, non c'era distrazione. Sei un pò da sola e la testa comincia a viaggiare, paranoie e insicurezze". Tante anche le soddisfazioni e i complimenti ricevuti: "Il momento più bello è stato quando ballavo con i professioni del serale. Maria è stata la nostra mamma, in ogni momento brutto sapeva esattamente cosa dirci. I commenti positivi mi sono serviti per migliorare, ogni tanto avevo bisogno anche di qualche carezza".

Maddalena Svevi e il rapporto con le critiche

Maddalena è stata più volte criticata per il suo modo di danzare, soprattutto dalla maestra Alessandra Celentano, che l'ha spesso paragonata con l'allieva Isobel Kinnear. La ballerina però crede che i giudizi da parte di professionisti siano utili solo se costruttivi: