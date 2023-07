Filippo Bisciglia e la dedica alla madre: “Ti amo, la mia vita non avrebbe senso senza di te”

Filippo Bisciglia è molto legato alla madre Elisabetta e, in queste ore, ha voluto rivolgerle una dedica pubblicamente. Il conduttore di Temptation Island 2023 ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con lei e ha rimarcato quanto sia fondamentale il suo appoggio nella vita. Ecco la dedica che Filippo Bisciglia ha rivolto alla madre.

Filippo Bisciglia, su Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente mentre abbraccia la madre Elisabetta. Lo scatto privato è accompagnato da una dedica: "Mamma: ‘No la foto no ti prego!', ‘Ok'. Cenetta e seratina romantica con te che sei la mia vita, con te che mi hai regalato la vita…Quella vita che non avrebbe avuto alcun senso se non ci fossi stata tu…Ti amo". Nel salottino di Verissimo, Filippo Bisciglia aveva definito sua madre una roccia: "A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia. Ho nonna che ha 99 anni e papà senza una gamba, gli è stata amputata, che gira per casa. Mamma è la più forte".

Nel 2019, la madre di Filippo Bisciglia parlò del conduttore, raccontando quanto le sia stato vicino mentre lei affrontava la malattia. Intervistata da DiPiù Tv, la signora Elisabetta dichiarò:

Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili. Come ha detto mio figlio in tv, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene. Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo. Mio figlio Filippo, come l’altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita.