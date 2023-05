Filippo Bisciglia: “A mio padre è stata amputata una gamba. Un figlio con Pamela? Ormai ho 45 anni” Filippo Bisciglia, a Verissimo, ha confidato di avere vissuto un momento complicato in famiglia per via dei problemi di salute del padre. Poi, ha parlato della lunga storia d’amore con Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia a sinistra con Pamela Camassa, a destra con suo padre

Filippo Bisciglia si è raccontato nel salottino di Verissimo. Presto tornerà al timone di Temptation Island. A Silvia Toffanin ha raccontato commosso di avere vissuto un periodo complicato in famiglia, per via di alcuni problemi di salute del padre. Poi, ha parlato della storia d'amore con Pamela Camassa che dura ormai da 15 anni.

Filippo Bisciglia racconta il difficile periodo del padre

Silvia Toffanin ha chiesto a Filippo Bisciglia: "Come sta papà?". Il conduttore si è sorpreso che la padrona di casa sapesse dei problemi di salute di suo padre: "Sta bene, è forte. Papà è forte, papà ride sempre. Presumo tu sappia che a papà è stata tagliata una gamba". Silvia Toffanin, in realtà, non ne era a conoscenza: "Questo non lo sapevo. So che ha avuto un problema di salute, ma non sapevo esattamente che cosa". Così, Bisciglia ha spiegato:

Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene. Quando tralasci le cose, arrivi alla conclusione finale che purtroppo è la più brutta, ed è stata questa. A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia. Ho nonna che ha 99 anni e papà senza una gamba che gira per casa. Mamma è la più forte.

La storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Nel corso dell'intervista rilasciata nella puntata di Verissimo del 21 maggio, Filippo Bisciglia ha anche parlato della lunga storia d'amore con Pamela Camassa. Ha svelato cosa lo ha colpito di lei quando l'ha conosciuta:

È una ragazza semplicissima e bellissima. La prima volta che l'ho vista ho detto: ‘Questa è finta'. Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso, immaginate prima. Mi ha colpito la sua semplicità, è troppo dolce. Se abbiamo mai avuto una crisi? In quindici anni succede di tutto, però oggi sono qui a raccontarlo, quindi alla fine è andato tutto bene.

Infine, ha parlato del desiderio di paternità: "Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Mi faccio tutti i conti…se lo faccio a 47, quando lui avrà 13 anni, io ne avrò 60". Silvia Toffanin ha esclamato: "Se ti dai una sbrigata, ce la fai a stare nei tempi". E Bisciglia ha concluso: "Ci sta, però avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo".