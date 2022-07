Il corpo di ballo di Battiti Live: chi sono i 4 ex allievi di Amici sul palco con Tommaso Stanzani Stasera in onda su Italia Uno Battiti Live, lo show musicale che vede sul palco tantissimi artisti con i tormentoni estivi: con loro si esibiscono i ballerini del corpo di ballo, quest’anno molti sono ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

A cura di Gaia Martino

Ph Credits Martina Miliddi Instagram

Stasera, martedì 5 luglio, parte su Italia Uno Battiti live, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. I tanti artisti che i telespettatori vedranno sul palco dell'evento, in scena per il quinto anno di seguito, saranno accompagnati dai ballerini del corpo di ballo. Molti di questi sono ex volti di Amici di Maria De Filippi, aggiunti a Tommaso Stanzani che ha ballato sullo stesso palco anche l'anno scorso. Da Nunzio Stancampiano a Cosmary Fasanelli, c'è anche Martina Miliddi sul palco di Battiti Live.

Cosmary, Nunzio, Christian e Martina nel corpo di ballo di Battiti Live

Alcuni ex allievi dell'ultima edizione di Amici andata in onda, la ventunesima, ed anche chi ha preso parte al talent nel passato: sul palco di Battiti Live quest'anno si esibiscono Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli e Christian Stefanelli, e con loro anche la ballerina del talent show della ventesima edizione, Martina Miliddi. Su Instagram i giovani si sono divertiti a rendere pubblici alcuni video e immagini delle serate trascorse insieme, sul palco dello show. Qui una clip ripresa dai fan degli ex allievi, Nunzio e Christian, durante l'esibizione di Ana Mena sulle note di Duecentomila ore.

Poi l'immagine che ha conquistato cuori e likes, pubblicata sul profilo di Radio Norba: sono le ragazze protagoniste del corpo di ballo. Oltre a Martina Miliddi e Cosmary Fasanelli, in foto ci sono anche Megan Ria, che ha ballato anche nel video clip di Tribale, ultimo brano di successo di Elodie, Federica Posca e l'altra ballerina Maria Grazia Tallei.

Tommaso Stanzani riconfermato nel cast di Battiti Live 2022

Un altro ex di Amici 20 è stato riconfermato nel cast dello show musicale, Battiti Live, in onda su Italia uno, Tommaso Stanzani. L'anno scorso ha preso parte all'esperienza televisiva e visto il successo è stato scelto per il secondo anno di seguito come ballerino. Il profilo ufficiale di Radio Norba che organizza l'evento ha reso pubblica un'immagine del fidanzato di Tommaso Zorzi sul palco, durante un'esibizione, insieme a Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano.