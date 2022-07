Chi è Mariasole Pollio a Battiti Live: carriera e vita privata della giovane attrice Mariasole Pollio è una giovane attrice e modella campana, notata da molti telespettatori di Italia1 nel corso di “Battiti Live”. Classe 2003, sta per compiere 19 anni, ed ha già una smisurata quantità di fan sui social. La sua carriera, iniziata sul web, è destinata a decollare passando per il cinema e la televisione. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Mariasole Pollio.

A cura di Andrea Parrella

Mariasole Pollio, classe 2003, nata a Napoli, è un'attrice, modella e conduttrice. L'abbiamo vista alla conduzione di "Battiti Live", evento musicale organizzato dal Gruppo Norba, in veste al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Non c'è dubbio che la 18enne ha saputo subito bucare lo schermo grazie alla spigliatezza e alla solarità che la contraddistinguono, facendosi notare dal pubblico negli scambi avuti nel corso della serata con i due presentatori. Il successo, però, era già arrivato con Don Matteo, dove l'artista ha interpretato la giovane protagonista Sofia. Inoltre, a dispetto della sua giovanissima età, ha già scritto un libro che si chiama "Oltre", nonostante i suoi inizi sono da youtuber.

La carriera di Mariasole Pollio: da Don Matteo a Battiti live 2022

Giovanissima attrice napoletana, nota soprattutto per il suo popolare canale Youtube, Mariasole Pollio nasce a Napoli nel 2003. La sua passione per la recitazione si manifesta sin dai primi anni di vita, tant'è che a soli tre anni viene iscritta da sua madre a un corso di teatro. L'attitudine a stare sul palco o comunque ad esibirsi davanti ad altre persone è palese ed è così che a sette anni Masiasole Pollio sceglie di frequentare una scuola di cinema per inseguire il desiderio di diventare un’attrice di successo.

Indubbiamente la visibilità dell'attrice cresce nel momento in cui, a 13 anni, decide di aprire il suo canale Youtube, che viene notato dopo poco da Francesco Facchinetti, da anni ormai impegnato in un ruolo di talent scout nell'ambito del mondo dello spettacolo. L'imprenditore riesce a convincerla a prendere parte ai provini di Don Matteo, dove riesce a ottenere la parte di Sofia, un ruolo che le garantirà ancora maggiore visibilità a livello nazionale.

Il salto arriva con il cinema, ovvero con l'interessamento di Leonardo Pieraccioni, che nel 2018 la sceglie per il suo film "Se son rose". L'esperienza di "Battiti Live" può invece rappresentare il trampolino di lancio per aprirsi una strada nel mondo della televisione che, a giudicare dall'enorme riscontro avuto sui social nelle ore di messa in onda di Battiti Live su Italia1, sembra adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche. Quest'anno ha condotto insieme ad Elenoire Casalegno e Niccolò Devitiis lo spin off di Battiti Live, sempre su Italia 1, e anche con Rebecca Staffelli la manifestazione Coca Cola Summer Festival, in onda su Radio 105.

La vita privata di Mariasole Pollio: è fidanzata?

Mariasole Pollio è piuttosto riservata. Si era vociferato di una possibile relazione con la webstar Valerio Mazzei, ma era stata lei stessa a chiarire, parlando di semplice amicizia e complicità: "Non siamo mai stati fidanzati e non lo saremo". In rete si è ipotizzato pure una frequentazione con Federico Rossi, dopo che questi ha chiuso la storia con Paola Di Benedetto, senza conferme ufficiali. Tra gli altri flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi, c'è anche quello con Deddy, l'ex volto di Amici, di cui però non c'è stata alcuna conferma.

Il grande successo di Mariasole Pollio su Instagram

Mariasole Pollio vanta un numero altissimo di followers sul suo profilo Instagram mariasole_pollio: al momento in cui scriviamo sono un milione e mezzo, in costante crescita. Qui condivide scatti e momenti della sua vita professionale e privata. Su Twitter è @PollioMariasole, mentre il suo canale Youtube ha quasi 300mila iscritti. Sul suo profilo Instagram la giovane conduttrice ama condividere momenti della sua vita con tutti i suoi seguaci, ed è stato così anche in occasione dei suoi 18 anni. Quello organizzato dal giovane volto di Battiti Live, è stato un vero party social, durante il quale Mariasole ha condiviso scatti e stories IG, così da condividere la gioia con tutti i suoi fan.