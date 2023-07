Sicilia in fiamme, Chiara Ferragni travolta delle critiche: “A bordo del tuo yatch va tutto bene” “48 incendi, persone evacuate, blackout vari con temperature record. Sicuramente nei resort e in barca si sta bene però”, scrive un utente sotto al post di Chiara Ferragni che si gode le vacanze in Sicilia. Fedez tenta di mettere a tacere la polemica, ma dopo aver rischiato di peggiorare la situazione, cancella il tweet.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni finisce nel mirino delle accuse per un post sulla Sicilia, dove sta trascorrendo le vacanze insieme ad amiche e sorelle. Mentre la regione va a fuoco e in particolare la città di Palermo è soffocata dagli incendi, l'influencer posta scatti a bordo di una barca mentre si gode il relax in quello che definisce un ‘Good Monday', un ‘buon lunedì'. Peccato che non sia affatto così e sui social non tardano a farglielo notare.

Cosa contestano a Chiara Ferragni

"No Chiara, non c'è niente di ‘good' in Sicilia oggi", scrive qualcuno sotto ad uno degli ultimi post dell'imprenditrice digitale. "Sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla", continua. Nella carrellata di foto Ferragni si gode il sole e il mare dell'isola, assaggia buon cibo, assiste al tramonto a bordo del suo yatch privato, mentre ciò che sta succedendo intorno sembra non sfiorarla minimamente. "Gli ospedali e gli anziani sono a rischio. Le attività sono chiuse e in alta stagione vale a dire milioni di euro persi. Siamo senza acqua in casa da giorni, non possiamo bere né lavarci", sottolinea qualcun altro. "48 incendi, persone evacuate, blackout vari con temperature record. Sicuramente nei resort e in barca si sta bene però", continua un altro follower. Chiara Ferragni prova a rimediare e pubblica una story sensibilizzando sul maltempo a Milano e una sull'emergenza in Sicilia: "Palermo e siciliani, spero stiate bene".

La difesa di Fedez poi cancellata

Fedez tenta di mettere a tacere la polemica scrivendo un Tweet in difesa della moglie. La sua risposta fa seguito ad un Tweet di Fran Altomare, blogger e scrittore che solleva la questione contro l'influencer.

“La Sicilia va a fuoco, lei dalla Sicilia: good monday. OK”, scrive Altomare. Pressoché immediata la replica del rapper: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a STANOTTE. OK. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile… serviva più che altro a te”.

Diversi utenti fanno notare, tuttavia, che nonostante la Protezione Civile abbia annunciato l’allerta per la giornata del 25 luglio, l’emergenza climatica della Sicilia non è di certo una questione che riguarda solo le ultime 24 ore. Poco dopo il rapper ha rimosso il suo Tweet.