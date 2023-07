Incendi in Sicilia, brucia Palermo: morta un’anziana. Roghi accerchiano abitazioni e ospedale Cervello, news in diretta

Rita Gaetana Pillitteri, una donna di 88 anni in precarie condizioni di salute, è morta nel Palermitano perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. Ieri l'anziana donna aveva la febbre alta, ma gli operatori, per il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale, non sono riusciti a raggiungere casa sua. "Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale – racconta un residente – eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili".