Incendi Palermo, fiamme minacciano aeroporto e ospedale Cervello: scalo e svincoli autostrada chiusi Emergenza incendi in Sicilia: a causa dei roghi nel palermitano e nel trapanese sono stati chiusi molti svincoli lungo l’autostrada A29 Palermo- Mazara del Vallo. L’aeroporto Falcone-Borsellino chiuso fino alle 11, diversi voli cancellati.

A cura di Susanna Picone

È emergenza incendi in Sicilia e in particolare nella zona di Palermo. Un vasto incendio si è sviluppato nelle ultime ore sulle montagne attorno all'aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo ed è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico fino alle 11. Al momento 8 voli sono stati cancellati, mentre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi.

"I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi", si legge su Twitter, dove si consiglia "per ragioni di sicurezza di non raggiungere l’aeroporto". Sul profilo Twitter dell'aeroporto gli aggiornamenti su tutti i voli cancellati.

A-29, chiusi tre svincoli a causa degli incendi

Gli incendi hanno lambito l'autostrada Palermo-Mazara Del Vallo. Sono stati chiusi gli svincoli di Villagrazia Carini e Cinisi.

Lo scalo Falcone-Borsellino per alcune ore è rimasto isolato anche via terra a causa della contemporanea chiusura degli svincoli della A29 Palermo – Mazara del Vallo a Villagrazia di Carini e Cinisi, che collegano l'autostrada all'aeroporto, ed anche dei collegamenti ferroviari con Palermo. Gli svincoli sono stati riaperti mentre i treni in questo momento sono ancora sospesi.

Fiamme minacciano anche l’ospedale Cervello a Palermo

Paura anche per l’ospedale Cervello a Palermo, nel quartiere Cruillas. I vigili del fuoco sono impegnati dalla notte scorsa nelle operazioni di spegnimento delle fiamme sul monte Inserra. Al momento, a quanto si apprende, non è stata disposta l'evacuazione dell'ospedale. La situazione sarebbe sotto controllo e l'attività ospedaliera sta continuando.

Evacuate 120 famiglie a Palermo

Sono 120 le famiglie evacuate da ieri a causa degli incendi a Palermo nella zona di Mondello, Capo Gallo e Poggio Ridente. Alle operazioni di sgombero hanno partecipato i carabinieri. Per tutta la notte in diversi quartieri della città ci sono stati black out.

La Sicilia assediata dagli incendi

La Protezione civile fa sapere che decine di squadre di volontariato stanno operando nel palermitano, nel messinese, nel catanese, nell'agrigentino, nell'ennese a fianco dei vigili del fuoco e della forestale. Nell'area in cui sorge l'ospedale Cervello vengono evacuate le abitazioni più a rischio. L'incendio del monte Gallo che dal pomeriggio di ieri interessava il versante su Mondello si è esteso sul versante di Sferracavallo, dove qualcuno ha provveduto a lasciare le abitazioni. Altre fiamme minacciano la Contrada Failla Partinico/Trappeto. Situazione difficile anche ad Altofonte, Monreale e Bellolampo.