L’autogru si capovolge in strada e si schianta sul palazzo: paura e operaio ferito a Palo del Colle L’incidente nella prima mattinata di oggi a Palo del Colle, nella città metropolitana di Bari. L’autogrù ha ceduto sotto il peso del materiale edile e si è letteralmente capovolta di lato. Il mezzo si è bloccato solo grazie al fatto che il braccio estendibile è crollato sulle impalcature e sull’edificio da ristrutturare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un operaio di 46 anni è rimasto ferito oggi a Palo del Colle, nella città metropolitana di Bari, quando l’autogrù sulla quale l’uomo stava operando si è capovolta incastrandosi in un voragine che si è aperta in strada. L’incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione su un vecchio immobile in disuso. La gru era stata piazzata in Piazza Armando Diaz, alle spalle della chiesa di San Giuseppe, e stava scaricando del materiale prelevatolo da un camion per depositarlo nel cantiere da poco allestito.

Intorno alle 10, improvvisamente l’asfalto ha ceduto sotto il peso del mezzo edile che si è letteralmente capovolto di lato. La gru si è bloccata solo grazie al fatto che il braccio estendibile è crollato sulle impalcature e sull’edificio da ristrutturare. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nello schianto ad esclusione dell’addetto alla gru le cui condizioni però non sarebbero gravi.

Il 46enne si sarebbe accorto subito che il terreno aveva ceduto e si sarebbe lanciato dalla cabina di comando della gru quando ha percepito il pericolo, per evitare di rimanere schiacciato. Soccorso dai pompieri e poi dal personale del 118, accorsi tempestivamente sul posto, l’uomo è stato portato all’ospedale San Paolo di Bari in codice giallo. Secondo le prime notizie avrebbe riportato alcune fratture agli arti ma non sarebbe grave.

La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco in attesa di ulteriori verifiche. L’area interessata dal crollo, una zona centralissima del paese, infatti è stata delimitata e il traffico deviato per permettere le operazioni e i rilievi necessari. Sono in corso analisi per accertare la dinamica dell’incidente ma anche per valutare eventuali rischi degli edifici colpiti e quelli circostanti.