Auto esce di strada e finisce in un canale: Martina Porcu muore a 20 anni, ferito gravemente un 25enne

Martina Porcu, 20 anni

Si chiamava Martina Porcu e aveva 20 anni la ragazza di Siurgus Donigala morta in un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 128, all'altezza di Suelli, nella provincia del Sud Sardegna.

Ferito gravemente anche un 25enne che si trovava con lei in auto. La dinamica dello schianto non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Dolianova e della stazione di San Nicolò Gerrei per effettuare i rilievi del caso.

Stando a una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano i due giovani, una Volkswagen Golf, sarebbe uscita di strada nella notte tra Pasquetta e Pasqua all'altezza del chilometro 20 della statale 128, finendo in un canale dopo aver attraversato la rotonda che conduce a Selegas. La ragazza sarebbe deceduta sul colpo.

A lanciare l'allarme sembra siano stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo sono arrivati rapidamente i Vigili del fuoco, i Carabinieri e un'ambulanza del 118. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Il 25enne invece non si trovava sul luogo dell'incidente quando sono arrivati i soccorsi. Da quanto emerge, ferito e sotto choc, sarebbe riuscito a raggiungere l'abitazione di un amico nelle vicinanze. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a chiamare i soccorsi.

Attualmente il giovane è ricoverato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo quanto dichiarato, non era lui alla guida del veicolo e a bordo ci sarebbero state altre due persone, anche se al momento di questa versione non ci sono riscontri. I Carabinieri stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

"Non ci sono parole che possano davvero alleviare il dolore dei famigliari, degli amici e dell'intera comunità di Siurgus Donigala per la perdita della cara Martina Porcu. Non si può morire a soli vent'anni, nel pieno della vita, dei sogni e dei progetti".

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Siurgus Donigala, Antonello Perra, in merito all'incidente stradale.

"Solo pochi giorni fa l'avevo incontrata durante la sua abituale camminata negli impianti sportivi. Parlando della sua esperienza di un anno negli Stati Uniti, ho visto nei suoi occhi una luce speciale: quella di chi ha vissuto intensamente, di chi ha imparato, scoperto, affrontato il mondo con coraggio e determinazione", ha aggiunto il primo cittadino.

"Era una guerriera gentile, piena di forza, entusiasmo e voglia di costruire il suo futuro – prosegue – Lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio potente di vita vissuta con autenticità. Un sentito e caro abbraccio a Paolo, Bruna, Sonia, Laura e parenti tutti. Ciao Martina, anima luminosa".