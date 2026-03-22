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Scontro violento tra moto e auto tra Modugno e Bari: morto sul colpo il motociclista, è un poliziotto

Incidente mortale sulla provinciale 110 tra Bari e Modugno: un motociclista, poliziotto fuori servizio, è morto nello scontro con un’auto della Polizia. Tre i feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica, disposti sequestro dei mezzi e accertamenti.
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A cura di Biagio Chiariello
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immagine di repertorio
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Un motociclista, poliziotto fuori servizio, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 110, nel tratto che collega Bari a Modugno, all’altezza della zona dello stadio San Nicola. Lo scontro si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e un’auto della Polizia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato violentemente con la vettura per cause che restano da chiarire. L’impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti con diverse ambulanze, hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre persone, soccorse dai medici e trasferite negli ospedali della zona. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni.

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Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i controlli tecnici, con rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria.

Il pubblico ministero di turno, Claudio Pinto, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale. Sarà valutata nelle prossime ore la necessità di eseguire l’autopsia, utile a chiarire ulteriori elementi sulle cause del decesso.

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