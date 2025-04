video suggerito

Aereo precipita improvvisamente in strada e si schianta sulle auto, almeno tre morti in Florida Il piccolo aereo da turismo è precipitato improvvisamente in strada schiantandosi tra un’affollata arteria stradale e i binari ferroviari a Boca Raton, dove ha innescato anche un incendio. Nell’impatto ha colpito un’auto e l’ha spinta sui binari della ferrovia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente aereo in Florida oggi venerdì 11 aprile. Un piccolo aereo da turismo è precipitato improvvisamente in strada schiantandosi tra un'affollata arteria stradale e i binari ferroviari dove ha innescato anche un incendio visibile da lontano a causa della colonna di fumo. Secondo le prime notizie, purtroppo il bilancio del disastro conta almeno tre morti.

Come si vede in alcuni video apparsi sui social, nell'impatto colpita anche un'auto che era in zona e che si è incendiata ed è andate distrutta nel rogo. Lo schianto del velivolo nella mattinata, dopo le 10 ora locale, il pomeriggio in Italia, nella zona di Military Trail e Glades Road, non lontano dall'aeroporto di Boca Raton dove l'aereo sarebbe decollato poco prima. La polizia di Boca Raton ha dichiarato che le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente in zona e le strade sono state chiuse.

Sul posto vari agenti di polizia, che hanno fatto defluire il traffico e chiuso le strade, e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Per le persone a bordo dell'aereo però purtroppo non c'era nulla da fare ed è stato possibile solo portare via i corpi senza vita. Nei video diffusi online si vedono detriti sparsi sulla carreggiata e sui binari ferroviari mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme.

Sembra che l'aereo sia un Cessna 310R con una capacità di trasporto di 4-6 passeggeri che dalle analisi della rotta sarebbe rimasto in volo per poco meno di 20 minuti prima di schiantarsi. Il velivolo avrebbe segnalato problemi meccanici durante l'avvicinamento all'aeroporto di Boca Raton intorno alle 10:17. I vigili del fuoco sono stati messi in allerta" mentre l'aereo si avvicinava ma poi ha perso quota ed è caduto. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco di Boca Raton, l'aereo ha colpito un'auto e l'ha spinta sui binari della ferrovia durante l'impatto.