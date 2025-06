Mongolfiera prende fuoco e si schianta al suolo: almeno 8 morti in Brasile, il video Dramma in Brasile, dove una mongolfiera con a bordo 21 persone prima ha preso fuoco e poi si è schiantata al suolo a Praia Grande: almeno 8 i morti secondo il governatore dello. stato di Santa Catarina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

155 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screen da X.

Tragedia in Brasile, dove almeno 8 persone sono morte dopo che la mongolfiera sulla quale si trovavano prima ha preso fuoco e poi si è schiantata al suolo, andando a impattare – secondo la stampa locale – contro un centro sanitario. È successo oggi a Praia Grande, nello stato di Santa Catarina. Il governatore, Jorginho Mello, ha dichiarato in un post su X che a bordo c'erano 21 persone, di queste 13 sono sopravvissute e trasferite in ospedale.

I soccorritori sono ancora sul posto. A quanto pare tutte le 21 persone a bordo della mongolfiera stavano partecipando ad una escursione turistica.

"Le nostre squadre continuano a fornire tutto il supporto necessario alle famiglie e alle vittime. Continuiamo a monitorare la situazione", ha aggiunto il governatore. Alcuni video che circolano in rete mostrano l'incidente, con la mongolfiera perdere velocemente quota, sulle cui cause sono al lavoro gli inquirenti. Ci sarebbero anche segnalazioni di persone che si sarebbero lanciate dalla mongolfiera per sfuggire alla fiamme, circostanza però non confermata, come riporta il quotidiano O Globo.

La città di Praia Grande è nota per i suoi voli in mongolfiera, che attraggono turisti da tutto il mondo per ammirare il panorama dei canyon della regione. L'incidente ha causato sconcerto tra residenti e visitatori. Per altro questo è il secondo grave incidente che ha coinvolto mongolfiere in meno di una settimana in Brasile. Martedì scorso, una donna è morta e altre 11 persone sono rimaste ferite dopo che una mongolfiera si è schiantata a Boituva, nell'entroterra di San Paolo. Circa 30 persone erano a bordo in quel momento.