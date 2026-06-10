Massacro in Sudafrica, 12 persone uccise a colpi d’arma in un sobborgo di Johannesburg

L’attacco si è consumato nella tarda serata di ieri all’interno di un insediamento informale nella zona di Cleveland, a Johannesburg, dove un commando armato ha aperto il fuoco sui residenti prima di far perdere le proprie tracce. Il bilancio è di almeno 12 morti e 9 feriti.

Una violenta sparatoria ha sconvolto un sobborgo di Johannesburg, la più grande città del Sudafrica, provocando la morte di almeno dodici persone e il ferimento di altre nove. L'attacco si è consumato nella tarda serata di ieri, martedì 9 giugno, all'interno di un insediamento informale nella zona di Cleveland, dove un commando armato ha aperto il fuoco sui residenti prima di far perdere le proprie tracce.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine locali un gruppo composto da oltre dieci individui sarebbe arrivato nei pressi di un distributore di benzina a bordo di un furgone bianco. I sospetti si sono poi divisi per fare irruzione nell'insediamento da ingressi differenti, colpendo la folla in più punti della baraccopoli per poi fuggire sullo stesso mezzo. Undici vittime, tra cui otto uomini e tre donne, sono decedute sul colpo, mentre un dodicesimo uomo è morto in ospedale. I servizi di emergenza hanno coordinato il trasferimento dei feriti in varie strutture sanitarie della città.

Al momento le autorità non hanno individuato il movente del massacro e la caccia all'uomo è tuttora in corso. Gli inquirenti mantengono aperte diverse piste, in un contesto nazionale caratterizzato da una media di sessanta omicidi al giorno e da frequenti episodi di violenza legati alle bande o a regolamenti di conti all'interno delle baraccopoli. L'evento richiama dinamiche già viste nella regione, come l'assalto in una taverna dello scorso anno che causò nove vittime.

In Sudafrica, che ha uno dei tassi di omicidio più alti al mondo, questi delitti sono spesso il risultato di litigi, rapine e violenza tra bande. Secondo le statistiche fornite dalla South African Gunowners' Association, nel Paese ci sono circa 3 milioni di armi da fuoco legalmente detenute e almeno lo stesso numero di armi non autorizzate.

Sebbene nel 2025 si sia registrato un calo delle sparatorie di massa, dal 2020 si è verificato un aumento significativo degli episodi in cui quattro o più persone sono state uccise o ferite. Tra i luoghi più comuni in cui si verificano questi attacchi ci sono taverne o locali dove si consumano alcolici illegalmente, noti localmente come shebeen.