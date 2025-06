Aliante precipita e si schianta contro le rocce a Cima Bocche: morti i due uomini a bordo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un aliante è precipitato e si è schiantato contro le rocce in zona Cima Bocche, tra la val di Fassa e il Primiero, in Trentino. Nell'incidente sono morti due uomini di 56 e 55 anni.

Il velivolo, decollato dall'aeroporto ‘Caproni' di Trento, è caduto nel territorio di San Martino di Castrozza e ha preso fuoco dopo l'impatto. A quanto si apprende, i due occupanti, pilota e passeggero, sono morti sul colpo.

Uno dei corpi è stato sbalzato all’esterno del velivolo dalla violenza dell'impatto. Entrambe le vittime erano residenti in Trentino.

A lanciare l'allarme e a richiedere l'intervento dei soccorritori sono stati alcuni escursionisti che hanno assistito alla scena, come riportano i quotidiani locali.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che hanno posto sotto sequestro il luogo dell'incidente per recuperare la scatola nera dell'ultraleggero, che potrà fornire elementi utili a fare chiarezza sull'incidente.

Sul posto anche il Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, insieme all'elisoccorso con l'équipe medica, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino di Moena.

I corpi dei due uomini che si trovavano a bordo dell'aliante, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, sono stati recuperati e portati a valle. L'intervento si è concluso attorno alle 16.

L’incidente è avvenuto in una zona impervia, a quota elevata, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero, riporta il Corriere del Trentino.

Al momento, non sono note le cause dell’incidente: non si esclude nessuna ipotesi. Potrebbe esserci stato un guasto tecnico o potrebbe essere il risultato di un errore umano.

Sulla vicenda è stata informata la Procura, che ha aperto un’inchiesta per far luce sull’esatta dinamica dell'accaduto.