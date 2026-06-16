Bombardiere B-52 Usa precipita e si schianta in California: tutte morte le 8 persone a bordo

L’enorme aereo dell’aeronautica militare statunitense era impegnato in un volo di collaudo quando si è schiantato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards. A bordo anche due addetti civili della Boeing.

Un Bombardiere B-52 dell'aeronautica militare statunitense è precipitato schiantandosi al suolo nelle scorse ore nel sud della California causando la morte di tutte le otto persone a bordo. Il terribile incidente aereo è avvenuto lunedì alle 11:20 ora locale, alle 20:20 del 15 giugno in Italia, subito dopo il decollo dalla base aerea di Edwards.

Secondo quando comunicato dall’aeronautica Usa, il velivolo era impegnato in un volo di test e collaudo e per questo a bordo vi erano sia militari che civili, tecnici incaricati dall’azienda produttrice, la Boeing. L'impatto al suolo dell’enorme e pesante aereo ha generato un'enorme esplosione con un incendio e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e non ha lasciato scampo a nessuno degli occupanti.

"Oggi, la base aerea di Edwards ha subito una terribile tragedia e abbiamo perso otto grandi americani", ha dichiarato il colonnello James Hayes, descrivendoli come un "gruppo eterogeneo composto da militari, civili governativi e appaltatori governativi". Boeing ha confermato che due dei suoi dipendenti erano tra le persone a bordo e che l'azienda è in contatto con le loro famiglie.

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L’aereo è precipitato in una zona aperta dove non vi erano edifici e quindi non causato altre vittime a terra. Secondo lo stesso portavoce, l'incidente è rimasto "completamente circoscritto" all'interno della stessa base aerea da cui era partito visto che lo schianto è avvenuto subito dopo il decollo. Per consentire le operazioni di soccorso e recupero delle salme delle 8 vittime, le operazioni della base sono state sospese per diverse ore.

Il B-52 era impegnato in alcuni test per un programma di modernizzazione del radar della base quando è precipitato subito dopo il decollo prendendo fuoco. Un incidente giudicato " senza possibilità di sopravvivenza", secondo il colonnello vice comandante del 412° stormo di Edwards. Parole confermate dalla terribile scena dell’impatto dove non è rimasto praticamente nulla dell'aereo.

La causa dell'incidente al momento non è nota ma sono state avviate le indagini per accertare l'accaduto. I primi risultati non arriveranno prima di un mese, secondo l'aeronautica Usa, mentre per un report finale serviranno almeno sei mesi.

I Boeing B-52 Stratofortress, le cosiddette “fortezze volanti”, sono in servizio presso le forze armate statunitensi sin dagli anni '50 con vari ammodernamenti e sono ancora in uso operativo oggi visto che si tratta di un bombardiere strategico a lungo raggio dotato di capacità nucleari. Alcuni esemplari sono stati utilizzati in missioni di bombardamento anche nella guerra in Iran. In genere questi aerei hanno un equipaggio di cinque persone.