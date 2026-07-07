Balena riemerge all’improvviso durante festa del 4 luglio e affonda barca dei pompieri a New York: “Non è mai routine”

L’incidente mentre la barca prestava servizio per la giornata della festa nazionale del 4 luglio per garantire la sicurezza dell’area portuale di New York e del New Jersey dove erano sfilate anche le grandi barche a vela come la nostra Amerigo Vespucci.

"Per quanto una missione possa sembrare di routine, ogni intervento di emergenza comporta dei rischi” così i vigili del fuoco di Carteret, nel New Jersey, hanno commentato il singolare incidente capitato a una loro imbarcazione in servizio di vigilanza durante i festeggiamenti del 4 luglio in Usa quando una balena è riemersa improvvisamente dall’acqua affondando la barca.

Lo strano incidente mentre la motovedetta stava tornando alla base dopo aver prestato servizio per la giornata della festa nazionale del 4 luglio per garantire la sicurezza dell'area portuale di New York e del New Jersey dove sono sfilate anche le grandi barche a vela come la nostra Amerigo Vespucci. Erano circa le 16.30 del pomeriggio quando il cetaceo è emerso dall’acqua proprio sotto la barca dei pompieri colpendola violentemente e causandone così l’affondamento.

“CFD Marine 2 è stata violentemente colpita sotto la poppa da una balena che è entrata nelle acque a sud dell'Arthur Kill alla foce di Raritan Bay, causando danni catastrofici all’imbarcazione” spiegano i pompieri statunitensi, ricostruendo i fatti e aggiungendo che “la barca ha iniziato immediatamente ad imbarcare acqua, lasciando pochi secondi ai vigili del fuoco a bordo per abbandonare il natante”.

Fortunatamente i pompieri a bordo avevano il giubbotto di salvataggio e nei dintorni vi erano alcune imbarcazioni che sono subito intervenute per metterli in salvo. In particolare una moto d'acqua nelle vicinanze e un diportista hanno aiutato a trarre in salvo i vigili del fuoco dal canale. Anche l'unità marittima dei vigili del fuoco di Perth Amboy ha partecipato al salvataggio dell'equipaggio e nessuno ha riportato ferite.

“Un evento di questa natura è qualcosa che nessuno si aspetta. Comprensibilmente, ha lasciato scosse le persone coinvolte, ma siamo incredibilmente grati che tutti siano tornati a casa sani e salvi dalle loro famiglie” scrivono dal locale dipartimento dei pompieri, ricordando l'importanza di indossare un giubbotto di salvataggio visto che “ha giocato un ruolo fondamentale nel tenere al sicuro gli operatori fino all'arrivo dei soccorritori”.

Si indaga ora per capire le esatte circostanze dell'incidente ma una nave da diporto vicina al luogo dell’affondamento ha riferito di aver osservato un branco di balene che saltava sopra l'acqua sia prima che dopo i fatti.