Marito e moglie morti nel Materano: positivo all'alcol test 22enne che guidava l'altra auto, arrestato È stato arrestato per omicidio stradale e lesioni il 22enne di Altamura alla guida dell'auto che si è scontrata con un'altra vettura stamane sulla strada provinciale Matera-Metaponto: nell'incidente sono morti i coniugi Maria Di Pede e Giuseppe Carrino ed è rimasto ferito il figlio.

A cura di Susanna Picone

Un ventiduenne di Altamura (Bari) è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito dell'indagine sull'incidente che questa mattina ha causato la morte di due coniugi, Maria Di Pede, di 45 anni, e Giuseppe Carrino, di 50 anni. Marito e moglie sono morti in seguito a un frontale sulla Matera-Metaponto, nei pressi di Bernalda: la donna è morta sul colpo, il marito è deceduto poco dopo in ospedale.

Il ventiduenne, che deve rispondere di omicidio stradale e lesioni, è risultato positivo all’alcol test: era lui alla guida dell'auto, una Renault Scenic, che si è scontrata con l'Alfa Romeo Mito guidata dal figlio dei coniugi Carrino, un coetaneo del giovane arrestato che è rimasto ferito nell’incidente e che ora è ricoverato in ospedale a Matera. Il ragazzo, che a quanto ricostruito stava andando al mare con i genitori, non sarebbe in pericolo di vita.

È rimasto ferito nello schianto di domenica mattina anche un altro giovane che viaggiava a bordo della Renault Scenic: il ragazzo, trasferito dal 118 Basilicata soccorso in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza, è ricoverato in prognosi riservata. Continuano intanto le indagini da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell'incidente mortale.

Maria Di Pede e Giuseppe Carrino vivevano nella città dei Sassi, la loro era una famiglia molto conosciuta a Matera. I funerali saranno celebrati martedì 8 luglio alle ore 10 nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata, nel rione Piccianello di Matera. Tanti in queste ore i messaggi di vicinanza alla famiglia pubblicati sui social.