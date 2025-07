Violento scontro frontale all’alba sulla Matera-Metaponto: muoiono marito e moglie, tre i feriti

video suggerito

Tragico incidente all'alba sulla SP3 tra Matera e Metaponto: due coniugi materani sono morti in un violento frontale, tre i feriti, uno grave. Traffico in tilt e strada chiusa in entrambe le direzioni. La comunità è sotto shock per l'ennesima tragedia.

A cura di Biagio Chiariello

È un bilancio drammatico quello dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, domenica 6 luglio, sulla Strada Provinciale 3 che collega Matera al litorale jonico lucano. Un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a due persone, marito e moglie, entrambi residenti a Matera. Altre tre persone sono rimaste ferite, una in condizioni gravi, e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale "Madonna delle Grazie", anche con l’intervento di un’eliambulanza del 118 Basilicata Soccorso.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato così violento da far uscire uno dei veicoli dalla carreggiata: l’auto ha terminato la sua corsa in una scarpata adiacente alla strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il personale dell’Anas e i soccorritori del 118. I rilievi sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni. Forti i disagi per gli automobilisti, in particolare per chi, approfittando della prima domenica di luglio, si stava dirigendo verso le località balneari di Metaponto e del resto della costa jonica. Sono stati attivati due percorsi alternativi: il traffico in uscita da Matera viene deviato verso Ferrandina Scalo e la Basentana, mentre i veicoli provenienti da Metaponto sono stati indirizzati verso Ginosa Marina o ancora una volta verso la Basentana.

L’incidente odierno riaccende i riflettori sulla pericolosità della SP3, già teatro di gravi sinistri: solo pochi mesi fa, nel marzo scorso, un altro schianto mortale aveva segnato la cronaca lucana. La comunità materana, intanto, è sconvolta dalla perdita di due suoi concittadini in un evento così improvviso quanto devastante.