Allarme clima, grandine al Nord e incendi al Sud, Meloni: “Era imprevidibile, oggi giorno più impegnativo” La presidente del Consiglio Meloni sta seguendo l’emergenza clima che ha messo in ginocchio il Paese, con forti grandinate al Nord e incendi in Sicilia: “Stiamo seguendo minuto per minuto una situazione delicata. Siamo di fronte a una realtà climatica imprevedibile”.

A cura di Annalisa Cangemi

"Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l'uso dei canadair". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a "Non Stop News" su Rtl 102.5, commentando il maltempo he si è abbattuto in Lombardia causando una vittima, una ragazza di 16 anni, morta schiacciata da un albero a Brescia. Intanto a Palermo gli incendi stanno devastando le montagne attorno alla città, e l'aeroporto Falcone Borsellino è chiuso, con almeno venti voli cancellati. Ci sono almeno 1500 persone evacuate: i roghi interessano in particolare la montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della discarica comunale con esalazioni venefiche. Fiamme divampano anche a Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi e San Cipirello.

"Sono in contatto con amministratori locali e soccorritori: ringrazio Vigili del Fuoco, tecnici, operai e tutti coloro che in queste ore, ininterrottamente in tutta Italia, da Milano a Palermo, si stanno impegnando per limitare i danni e proteggere i cittadini dalle drammatiche conseguenze del maltempo e dagli incendi, con l'obiettivo di ripristinare i servizi sospesi il prima possibile", ha scritto su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

"Io finora sono stata al telefono col ministro Musumeci, noi sapevamo che questa sarebbe stata la giornata più impegnativa. È previsto un cambio da stasera della situazione di maltempo. Abbiamo un combinato disposto molto particolare con nubifragi, grandine, vento al nord, mentre al sud abbiamo temperature molto alte e vento, che rende impossibile l’utilizzo dei canadair per la lotta agli incendi", ha detto Meloni.

"La situazione è complessa, la Protezione civile è in allerta e nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza. Tutte le squadre son allertate. Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione che è delicata. Siamo davanti a una realtà critica, una realtà climatica imprevedibile che comporta, al di là dell'emergenza, la messa in sicurezza del territorio che è una priorità di fronte a una situazione che viviamo con fenomeni totalmente diversi", ha sottolineato ancora Meloni. "C'è il grande tema della messa in sicurezza, che richiede molte risorse e che non crea consenso immediato, ma che deve essere una priorità e che il governo ha ben presente", ha aggiunto.

Meloni è tornata anche sul caso Zaki e sulla vicenda di Giulio Regeni, che, come ha ribadito anche durante la Conferenza internazionale sui migranti che si è svolta domenica a Roma, non è per lei una vicenda archiviata: "Le polemiche non mi interessano, si fanno su qualsiasi cosa. Sono solo felice perché il caso si è risolto, per Zaki, per chi si è battuto per lui. Non c'è nessun baratto, con lo stesso spirito cerchiamo verità e giustizia per il caso Regeni".