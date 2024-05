video suggerito

Previsioni meteo della settimana: Italia spaccata in due, temporali al nord e caldo intenso al sud Le previsioni meteo della settimana che inizia oggi, 13 maggio, indicano che i prossimi sette giorni saranno caratterizzati sia dal maltempo a nord, dove non si escludono fenomeni anche molto intensi, sia dall'arrivo di aria calda dall'Africa sulle regioni meridionali dove avremo anche punte di 35 gradi.

A cura di Antonio Palma

Questa settimana avremo una Italia spaccata in due dal punto di visto meteorologico, con pioggia e forti temporali al nord e caldo intenso al sud dove si supereranno anche i 35 gradi. Le previsioni meteo della settimana che inizia oggi 13 maggio, infatti, indicano che i prossimi sette giorni saranno caratterizzati sia da una anomalia ciclonica che interesserà le regioni del nord, dove non si escludono fenomeni anche molto intensi, sia da una anomalia al centro-sud dove persisteranno sole e caldo in gran parte delle regioni.

Meteo, inizio settimana con le prime piogge su Alpi e Nord-Ovest

Il maltempo farà sentire i suoi primi effetti già oggi lunedì 13 maggio quando le prime piogge interesseranno le zone alpine, in estensione nel corso del giorno a tutto il Nord-Ovest. Qualche isolato temporale dal pomeriggio potrà interessare anche le pianure piemontesi e lombarde mentre tempo asciutto altrove anche se non mancheranno annuvolamenti e qualche isolata pioggia sulle aree appenniniche interne. Da martedì 14 maggio le piogge si estenderanno via via anche a Liguria ed Emilia mentre al centro sud rimarrà il rischio di improvvisi rovesci nelle are interne.

Da Mercoledì 15 maggio intensa ondata di maltempo al nord, fino a 35 gradi al sud

Ondata di maltempo intenso al nord da Mercoledì 15 maggio con piogge diffuse, anche abbondanti su Alpi e prealpi centro-orientali, e temporali localmente intensi su Emilia-romagna e confinanti settori veneti e lombardi. Pioggia e rovesci interesseranno anche Toscana, Umbria e Marche, con possibili brevi piovaschi pomeridiani su aree interne del centro sud. Le regioni meridionali, invece, saranno interessate dalla risalita di masse d’aria dal Nord Africa che faranno schizzare verso l'alto i termometri. Temperature massime in aumento anche oltre 30° al sud specie su Sicilia e Puglia. Questo scontro di aria calda e fredda, però, potrebbe dare vita localmente anche a fenomeni di grandinate improvvise. Situazione analoga anche venerdì 17 maggio con diffusa instabilità al nord e precipitazioni anche al Centro mentre le temperature saranno in ulteriore aumento al sud dove potrebbero toccare anche i 35 gradi.

Previsioni meteo nel week end, instabilità sull'Italia

Le Previsioni meteo del prossimo week end indicano elevata instabilità sull'Italia da nord a sud proprio a causa di questo scontro tra due correnti che faranno variare il tempo in poche ore. Piogge ancora al nord tra sabato e domenica ma il maltempo di estenderà anche al sud con possibili rovesci anche su Toscana e su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale.