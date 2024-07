Temporali al Nord e sole al Sud, da domenica 7 luglio nuova ondata di caldo: le previsioni per il weekend

video suggerito

Nel weekend compreso tra venerdì 5 e domenica 7 luglio attese condizioni meteo favorevoli per tutto il fine settimana al Centro-Sud, mentre le regioni del Nord saranno interessate da una perturbazione atlantica che potrebbe riportare una certa instabilità. Attesa una nuova ondata di calore che proseguirà per tutta la prossima settimana.

A cura di Eleonora Panseri

Nel weekend compreso tra venerdì 5 e domenica 7 luglio attese condizioni meteo favorevoli per tutto il fine settimana al Centro-Sud, mentre le regioni del Nord saranno interessate da una perturbazione atlantica, la terza del mese, che potrebbe riportare una certa instabilità, soprattutto sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Nel frattempo l’anticiclone comincerà a rigonfiarsi dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo e l’Europa dell’est, trascinando una massa d’aria molto calda, di origine sahariana.

Si prevede quindi una nuova ondata di caldo che comincerà probabilmente domenica 7 luglio sulle regioni meridionali per poi proseguire e intensificarsi nel corso della prossima settimana su gran parte del Centro-Sud.

Attese temperature anche oltre i 35 gradi, fino a raggiungere la soglia dei 40 col passare dei giorni. Al Nord invece avremo temperature più miti, fatta eccezione per l'Emilia Romagna, dove le condizioni saranno più simili a quelle del Centro Italia.

Le previsioni meteo per oggi venerdì 5 luglio

Nella giornata di oggi, venerdì 5 luglio, previsto cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con maggiore presenza di nuvole sulle Alpi e nel pomeriggio anche in Appennino.

Dal pomeriggio la nuvolosità sarà in aumento anche al Nord-Ovest, con possibili isolate piogge sulle Alpi occidentali nella notte. Le temperature saranno in generale rialzo, con valori vicini alla norma.

Meteo sabato 6 luglio: piogge al Nord-Ovest, sole nel resto del Paese

Sabato 6 luglio il cielo sarò in prevalenza nuvoloso sull’arco alpino e in gran parte del Nord-Ovest, con piogge inizialmente isolate sulle Alpi occidentali, ma in estensione a tutto il settore centro-occidentale dell’arco alpino anche sotto forma di temporali nel pomeriggio.

In serata assistermo al locale coinvolgimento della pianura piemontese. Nel resto del Paese la giornata sarà invece stabile e soleggiata. Le temperature saliranno, fatta eccezione per le massime al Nord-Ovest, con valori pomeridiani compresi fra 27 e 33 gradi, ma con punte anche superiori al Sud e sulle Isole.

Meteo, domenica 7 luglio nuova ondata di caldo al Centro-Sud

A partire dalla giornata di domenica 7 luglio, con la risalita di aria sub-tropicale verso il Mediterraneo centrale, le temperature sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori tenderanno ad aumentare in modo significativo, raggiungendo i 35-36 gradi.

Si tratta del preludio ad una nuova ondata di calore (la quarta dell’estate), che ci accompagnerà per quasi tutta la prossima settimana. Situazione diversa al Nord, dove la giornata sarà molto instabile, con il rischio di precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale sin dal mattino su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli.