Meteo Weekend, prima bel tempo e poi freddo invernale: che tempo farà sabato e domenica, le previsioni Fine settimana con alternanza di caldo primaverile, nella giornata di sabato 5 aprile, e poi freddo dalla Russia con una svolta invernale da domenica 6 aprile che porterà temporali, grandinate e anche nevicate a quote collinari al centro sud.

A cura di Antonio Palma

Sarà un weekend dal doppio volto dal punto di vista meteorologico quello che ci attende tra sabato 5 e domenica 6 aprile. Se sabato avremo bel tempo diffuso sull'Italia, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e con aria primaverile grazie all'anticiclone africano su tutto il Paese, domenica, invece, un'ondata di aria fredda ci riporterà repentinamente in inverno con temporali diffusi, grandine, neve e crollo verticale delle temperature in pochissime ore.

Anticiclone africano porta sole e caldo primaverile: le previsioni di sabato 5 Aprile

Nella giornata di sabato 5 aprile avremo dunque cielo sereno su tutta l'Itala con sole quasi ovunque e soprattutto temperature miti e primaverili. Tutto merito dell'anticiclone africano che regalerà tra venerdì e la prima parte del weekend temperature piuttosto elevate, sopratutto durante le ore centrali della giornata, con massime che andranno diffusamente oltre i venti gradi in molte città. Si tratterà però di una situazione molto passeggera visto che già dalla sera inizieranno ad accumularsi le prime nuvole con qualche piovasco locale.

Meteo, ondata di freddo invernale da domenica 6 aprile: quanto durerà

La situazione meteo del weekend subirà uno stravolgimento repentino domenica 6 aprile quando già in mattinata avremo piogge e temporali diffusi che dal Triveneto si estenderanno a tutte le regioni del nord e poi al centro sud. Il peggioramento sarà particolarmente marcato per le regioni centrali e meridionali, con rovesci e temporali sparsi soprattutto su Marche, Abruzzo e basso Lazio e le regioni meridionali tra il pomeriggio e la sera. L'irruzione di aria fredda e di venti gelidi di estrazione artica, in discesa dalla Russia, farà abbassare le temperature anche di dieci gradi con possibili grandinate e nevicate a quote di bassa collina sui versanti orientali dell’Appennino centrale e meridionale.