Sole e schiarite, poi nel weekend torna il maltempo: le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la domenica delle Palme: dopo il bel tempo e il caldo delle giornate da giovedì 10 aprile a sabato 12 aprile, domenica 13 sarà all'insegna del maltempo, con possibili nubifragi: ecco le regioni a rischio.

A cura di Redazione Meteo

Weekend delle Palme all'insegna del maltempo. Secondo le previsioni meteo, infatti, anche se oggi, giovedì 10 aprile, e domani, venerdì 11, il tempo sarà stabile con sole e schiarite ovunque complice il passaggio dell'Anticiclone che porterà anche ad un aumento delle temperature, lo stesso non potrà dirsi per sabato e soprattutto per domenica delle Palme, quando torneranno le piogge ed è previsto un generale peggioramento climatico. Ecco, di seguito, cosa ci aspetta.

Sole, schiarite e aumento delle temperature fino a venerdì: arriva l’Anticiclone

L'alta pressione porterà sul nostro Paese sole e schiarite tra oggi, giovedì 10 aprile, e sabato 12, con un graduale aumento della temperatura fino a valori di nuovo oltre la media in particolare in Sardegna e al Centro-Nord, dove saliranno oltre i 20 gradi, sabato anche al Sud. Addirittura in Sicilia il termometro potrebbe raggiungere picchi di 27 gradi. Da segnalare solo oggi qualche isolata pioggia o rovescio su Lazio, Umbria, sud delle Marche, Abruzzo e Molise e domani qualche annuvolamento più esteso in Liguria e i consueti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Ma poi cambia tutto.

Torna il maltempo nel weekend: nuova perturbazione sull’Italia

La domenica delle Palme, infatti, sarà all'insegna del maltempo a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico. Addirittura nel pomeriggio di domenica 13 aprile potrebbero esserci dei veri e propri nubifragi. Al momento, secondo le ultime previsioni, le regioni più a rischio temporali sono la Liguria, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana e soprattutto la Lombardia dove nel corso della notte successiva sono previste le precipitazioni più intense che potrebbero dar luogo a locali allagamenti.