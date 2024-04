Previsioni meteo settimana: sull’Italia pioggia, freddo artico e neve anche in collina

video suggerito

Sull'Italia maltempo, pioggia, freddo artico e nevicate diffuse, anche in collina, è quanto indicano le previsioni meteo della settimana iniziata oggi 22 aprile. Per l'intera Penisola, infatti, sarà una settimana dal clima decisamente rigido con temperature diffusamente invernali a causa dell'irruzione di aria gelida dal nord Europa. Anche se non mancheranno momenti soleggiati, avremo per l'intera settimana una spiccata instabilità a causa di una vasta anomalia depressionaria che si estende dalla Penisola Scandinava a tutto il Mediterraneo centrale e occidentale. Le correnti umide e instabili sull’Italia riporteranno le temperature al di sotto delle medie su tutto il Paese.

Meteo, inizio settimana con neve in collina

L'inizio di settimana sarà caratterizzato dunque dal tempo decisamente invernale con nevicate diffuse al nord, anche a quote intorno ai 300 metri, in particolare tra Piemonte, entroterra ligure ed Appennino emiliano. Rovesci e temporali diffusi su tutto il nord e gran parte del centro tra oggi e domani, martedì 23 aprile. Oltre alle regioni settentrionali, saranno interessate da piogge intense Toscana, Marche, Umbria ed alto Lazio. Il tempo peggiorerà ulteriormente mercoledì 24 aprile con neve sull'Appennino al di sopra dei 600 metri al nord e nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali sparsi in particolare al nord-est ed al centro-sud, in generale attenuazione serale.

Meteo 25 aprile e venerdì 26 aprile: elevata instabilità

Il tempo migliorerà leggermente durante la giornata della festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, con temperature in leggero aumento ma rimarrà una elevata instabilità ovunque, in particolare nel pomeriggio. Per la giornata di giovedì avremo nuvolosità irregolare su tutto il Paese e con piogge o temporali sparsi e improvvisi. Identica situazione anche venerdì 26 aprile con nuvole sparse e più intense al nord-ovest e nelle regioni alpine, con rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali.

Previsioni meteo nel week end: il tempo migliora

Nel week end atteso invece un miglioramento del tempo. Tra sabato 27 e domenica 28 aprile, infatti, avremo sempre più spazi di sole anche se non mancheranno rovesci o temporali a livello locale. In particolare sabato avremo molte nubi compatte al nord-ovest, su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali diffusi mentre il cielo sarà poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Domenica infine tornerà il bel tempo su gran parte delle regioni.