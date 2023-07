Muore Matilda, Chiara Ferragni affronta gli hater: “Così hai insabbiato la polemica sui post in Sicilia” Chiara Ferragni ha detto addio a Matilda, il cane che l’ha accompagnata per più di un decennio nella sua vita privata e familiare. Oltre che con il suo dolore, ha dovuto fare i conti con gli hater: “Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sui post dalla Sicilia”, le hanno scritto, provocando il suo disgusto.

Chiara Ferragni ha detto addio a Matilda, il cane che l'ha accompagnata per più di un decennio nella sua vita privata e familiare. Sono stati tre anni di tormenti dopo la diagnosi di un tumore a seguito di una crisi epilettica. La cagnolina è morta sabato scorso e da allora sia lei che Fedez hanno iniziato a condividere scatti di vita domestica, anche insieme ai figli Leone e Vittoria. C'è però chi, come sempre, ha indossato il mantello da hater e si è scagliato contro la coppia. Tra profili verificati e fake, il sistema di rimozione è stato immediato, siccome i coniugi Ferragnez non si sono risparmiati di condividere a loro volta gli orribili messaggio, mettendo alla berlina i profili degli odiatori.

"Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sui post dalla Sicilia", ha scritto un utente. Il riferimento è alle foto postate da Chiara Ferragni nel corso della sua vacanza in barca a vela alle Eolie, proprio nei giorni dell’emergenza incendi. "Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?", ha risposto la nota influencer, condividendo il tweet in questione che, a differenza di altri, è rimasto dov'era, cristallino nelle sue idee e intenzioni.

Non bastasse, c'è stato anche chi ha ridimensionato il suo dolore, circoscrivendolo alla ‘banale perdita di cane', di certo non un familiare. Il solito disgusto della Ferragni e l'automatica rimozione del tweet, che si è beccato la feroce ondata di ritorno di tutti gli animalisti e, in generale, di coloro che comprensibilmente ritengono un animale domestico a tutti gli effetti un membro della famiglia.

Fedez contro l'hater: "Sei una mer*a, facciamolo sapere"

Stessa cosa era successa a Fedez poche ore dopo la morte di Matilda. Un profilo piuttosto dubbio aveva scritto "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto, che succede?". Una chiarissima provocazione, colta in pieno dal cantante, che ha replicato con rabbia: "Succede che sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti che ti accontento volentieri". Nemmeno a dirlo, il tweet è scomparso e al profilo è stato cambiato leggermente nome. Gli effetti collaterali delle shit storm che nascono da commenti piuttosto gratuiti, soprattutto con un tempismo scomodo.