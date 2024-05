Selvaggia Lucarelli: “Fedez con Chiara Ferragni si è comportato più da socio che da marito”

video suggerito

"I Ferragnez non esistono più, ormai sono i Ferragnex", esordisce così Selvaggia Lucarelli a Piazza Pulita su La7. Con Corrado Formigli ha parlato del crollo di Chiara Ferragni e Fedez come coppia e come brand: "Finché Chiara Ferragni non è stata sgamata dall'antitrust, a Fedez andava bene la modalità dell'operazione (caso pandoro, ndr). Resto dell'idea che si sia comportato più da socio che da marito. Del resto loro erano una società, un brand a tutti gli effetti. Lui è scappato per paura del contagio reputazionale".

Chi erano i Ferragnez prima dello scandalo pandori

Lucarelli parla degli ex Ferragnez come di una coppia che per sette anni ha condizionato tutto il Paese con un totale di 45mln di followers, dalle opinioni alle aspirazioni dei giovani alla politica e al marketing, non rimanendo nel perimetro di un mero fenomeno di gossip e costume. "Erano degli intoccabili", sentenzia.

"Chiara Ferragni deve ripartire da zero"

Ma quale sarà il futuro della nota influencer? "Chiara Ferragni non ancora realizzato che Chiara Ferragni è morta, quella che c’era prima non esiste più. Deve ripartire da zero, non può recuperare il suo ruolo sui social. Dispone di molti soldi, potrebbe fare l’imprenditrice molto bene se volesse darsi una seconda possibilità".

Aggressione Iovino – "Fedez ha fatto un errore di comunicazione"

Capitolo a parte per la vicenda dell'aggressione ai danni del personal trainer dei vip, Cristiano Iovino, nella quale risulta indagato anche Fedez. "A Milano le sue frequentazioni erano note", riparte Lucarelli, "parlo di alcuni Ultrà del Milan che andavano a prendere anche i suoi figli a scuola, destando la preoccupazione di alcune mamme. Rispetto Iovino, ha fatto un errore di comunicazione come Chiara Ferragni colpevolizzando i giornalisti e anche la vittima dicendo che in realtà non si era fatto nulla e se non c’era denuncia non sussisteva nemmeno reato".

Poi chiude il suo intervento ironizzando sul video riparatore che si è rivelato essere un boomerang per la nota influencer a poche settimane dall'esplosione dello scandalo Balocco: "Rischiamo di vedere Fedez in tuta grigia".