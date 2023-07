Incidente per Alessia Marcuzzi, la conduttrice cade sulle rocce e si fa male al viso Alessia Marcuzzi racconta via Instagram la sua disavventura. “Sono caduta sulle rocce come una polla”, ha scritto la conduttrice di Boomerissima dopo avere riportato un’escoriazione al viso.

A cura di Stefania Rocco

Disavventura in vacanza per Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Boomerissima, recentemente fotografata a Formentera insieme all’ex marito Paolo Calabresi Marconi, ha avuto un incidente. Lei stessa ha raccontato via Instagram di essere caduta su alcune rocce e di avere riportato qualche escoriazione al viso. La foto postata tra le sue Instagram stories è stata scattata immediatamente dopo la caduta: Alessia appare distesa su un lettino da spiaggia con una borsa di ghiaccio utilizzata per tamponare la botta sul viso.

Il commento di Alessia Marcuzzi dopo la caduta

Alessia sembra avere preso l’incidente con filosofia, anche perché non sembrerebbe avere riportato gravi conseguenze. “Non cambio mai”, ha scritto esibendo un sorriso sul volto che dimostra che l’incidente non è stato serio, “Faccio sempre le strade più difficili.Cascata sulle rocce come una polla”. Per fortuna, però, Marcuzzi sembrerebbe stare bene.

Il gossip con Stefano De Martino e il viaggio con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi

Quello che sta vivendo è un periodo particolarmente intenso per Alessia sotto il profilo della cronaca rosa. La conduttrice, ad anni di distanza dal momento in cui era calato il silenzio su questa storia, è finita nuovamente sotto la lente di ingrandimento dopo essere stata fotografata seduta accanto a Stefano De Martino in occasione della presentazione dei prossimi palinsesti Rai. Niente di insolito, Stefano e Alessia sono entrambi volti di Rai2, ma il fatto che Belén Rodriguez, a qualche ora di distanza da quel momento, abbia cancellato dal suo profilo Instagram l’ultima foto in cui compariva accanto al marito ha fatto drizzare le antenne degli appassionati di gossip. Anche questa volta, però, Alessia ha smentito qualsiasi coinvolgimento con Stefano, negando le ricostruzioni che la vorrebbero sentimentalmente vicina al collega. A distanza di qualche giorno da quel momento, la conduttrice è stata fotografata a Formentera in compagnia dell’ex marito Paolo Calabresi Marconi.