Il 58esimo compleanno di Lorella Cuccarini, la coach di Amici brinda alla sua famiglia Lorella Cuccarini festeggia i suoi 58 anni in famiglia in attesa del rintrono in tv con Amici. La conduttrice appare più in forma che mai e brinda ai suoi cari, con i quali sta trascorrendo le vacanze.

A cura di Stefania Rocco

Vacanze in famiglia per Lorella Cuccarini che festeggia il suo 58esimo compleanno con un brindisi al mare insieme ai suoi cari. Il 10 agosto, giorno del suo compleanno, la coach di Amici lo ha trascorso in vacanza in Sardegna insieme alle persone più importanti della sua vita. Accanto a lei ci sono il marito Silvio Testi e i loro quattro figli: Sara (29 anni), Giovanni (27), e i gemelli Chiara e Giorgio (23). Accanto ai suoi cari, Lorella esibisce un largo sorriso, tanto che è a loro che ha deciso di brindare: “Un brindisi a tutti noi. Grazie per la valanga di auguri”.

Il momento d’oro professionale di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini sta vivendo un momento d’oro. Circondata dall’amore dei suoi cari, una costante nella sua vita, ha ritrovato la sua dimensione professionale. Con il passaggio alle reti Mediaset e l’arrivo nella scuderia di Amici di Maria De Filippi, la conduttrice ha ritrovato la dimensione a lungo cercata dopo l’uscita dalla Rai in aperta contrapposizione con Alberto Matano, suo ex partner alla conduzione de La vita in diretta. Proprio recentemente, Lorella ha fatto sapere di avere rifiutato la proposta di tornare in Rai con un programma tutto suo da condurre nel pomeriggio della prima rete del servizio pubblico.

Chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Nelle foto postate su Instagram, Lorella posa insieme ai quattro figli nati dal matrimonio con Silvio Testi, produttore televisivo e musicale. La primogenita è la 29enne Sara, studentessa Hospitality Management in Svizzera. Come il padre, anche lei si occupa di produzione di programmi televisivi. Giovanni, 27 anni, è il secondogenito della coppia. Dopo avere studiato Economia, Filosofia e Politica in Inghilterra, si è affermato nella musica. Ha già suonato in alcuni dei club più prestigiosi in Italia. I gemelli Chiara e Giorgio, infine, sono laureati in Business Administration ma hanno intrapreso percorsi differenti. Chiara lavora come social media manager mentre Giorgio si occupa di produzione.