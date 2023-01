Lorella Cuccarini e l’amore per il marito Silvio Testi: “Mi piacque subito anche se ero impegnata” Lorella Cuccarini al Corriere ha raccontato dell’amore che prova per il marito Silvio Testi, sposato oltre 30 anni fa dopo sei mesi di fidanzamento: “La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi”.

A cura di Gaia Martino

Oltre 30 anni di matrimonio, coronato dalla nascita dei figli. Lorella Cuccarini e Silvio Testi, produttore discografico e televisivo, si sono sposati il 3 agosto del 1991: hanno superato alti e bassi nel corso della loro lunga storia, ma l'amore che li lega è così solido che in molti paragonano la loro famiglia a quella del Mulino Bianco. "La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l'impatto delle crisi personali di ognuno di noi". La coppia si è raccontata in una lunga intervista al Corriere.

Gli alti e bassi del matrimonio, "Siamo due facce di una stessa medaglia"

Lorella Cuccarini al Corriere ha raccontato del matrimonio con Silvio Testi, dei momenti difficili che hanno vissuto e di come sono riusciti a superarli:

Nel corso della nostra vita ci sono state tanti momenti difficili, dalla perdita delle persone care a quelle lavorative. Il segreto è cercare di tamponare, da una parte e dall'altra. Essere di supporto, non creare ingerenze.

"Vedo come gestisce le difficoltà mio marito: ha un approccio molto diverso dal mio", l'insegnante di Amici ha raccontato di aver sempre rispettato il carattere del marito, seppur del tutto diverso dal suo. "Io sono una che tira fuori quello che prova, affronto le cose di petto. Anche insieme, perché penso che i pesi condivisi diventino più leggeri. Ma Silvio non è come me: ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi silenzi. Se tu questa cosa non la comprendi rischi di non valorizzare la persona che ami. Quindi io rispetto quei momenti di silenzio che fanno parte del suo carattere come lui rispetta il mio modo vulcanico di fare le cose. Siamo due facce di una stessa medaglia. Però funziona".

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi

Il segreto della coppia è concedersi la totale libertà: "Basta ricordarsi che siamo individui singoli prima che coppia. Non ho mai forzato Silvio per accompagnarmi agli eventi o anche solo per fare delle foto assieme. So che nasce come uomo che sta dietro le quinte, non ha mai amato il lato più frivolo di questo mestiere. Però io non ho smesso di andare alle prime: ci vado sola o con un figlio, ma non vivo la sua assenza come un affronto così come lui non mi tiene il broncio se esco". A differenza di altre coppie, la Cuccarini e il marito Silvio Testi non hanno mai pensato a dormire in due letti separati:

Non ci pensiamo minimamente a dormire separati. È così bello stare insieme, specie nelle rare volte in cui siamo con i ragazzi. Figuriamoci se potremmo mai allontanarci.

Lorella Cuccarini con i figli e il marito Silvio Testi

L'inizio della relazione sei mesi prima del matrimonio

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati sei mesi dopo il loro fidanzamento: "A me lui è piaciuto subito: era il produttore musicale di Pippo in Fantastico 6. L'avevo trovato molto bello e mi piaceva il suo mondo creativo". Entrambi erano impegnati in una relazione: "Poi, quando ci fu il mio passaggio in Mediaset, avevo bisogno di una persona che lavorasse per me sul piano musicale, quindi l'ho richiamato. A quel punto eravamo liberi tutti e due".

Arrivato il giorno del matrimonio, il celebre volto televisivo ha sentito che quel fatidico sì era il pezzo che mancava al puzzle "di un disegno stupendo".

Insieme avevamo creato l'incastro perfetto: mi ha chiesto di sposarlo a Natale e non ci ho pensato un attimo. Mia madre all'epoca era un po' perplessa, ma solo per la velocità della cosa. Ma si è sempre molto fidata di me, disse "Se è quello che senti, va bene".

Le parole sul rapporto con Heather Parisi

Lorella Cuccarini ha confessato di non avere "nulla contro Heather Parisi, anche se l’epilogo del nostro programma, Nemica amatissima, è stato diverso da come speravo". La Parisi denunciò il trattamento impari subito per la trasmissione sostenendo di aver avuto un trattamento differente rispetto a quello riservato per la sua collega. Nonostante l'ex collega l'abbia bloccata sui social, "per me rimane la stima per una professionista che ho sempre apprezzato" ha concluso l'insegnante di Amici.