Lorella Cuccarini coach confermata ad Amici, nel suo futuro possibile un altro “programma Fascino” Lorella Cuccarini è la prima prof a essere riconfermata ad Amici. La showgirl tornerà a occupare il suo ruolo dietro la scrivania del talent show di Canale5. E nel prossimo futuro esisterebbe la possibilità le vanga affidato un nuovo programma Fascino.

A cura di Stefania Rocco

Lorella Cuccarini tornerà ad Amici. Secondo TvBlog, la coach – quest’anno di canto, lo scorso anno aveva invece curato il percorso dei ballerini – è stata riconfermata e tornerà a occupare il suo posto dietro la scrivania del celebre talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Quello tra Cuccarini e De Filippi si è rivelato essere un sodalizio solido, al punto che la conduttrice avrebbe risposto picche di fronte al corteggiamento ricevuto da altre reti proprio per avere la possibilità di restare ad Amici. E non è finita: nel futuro di Lorella potrebbe esserci una novità.

Un nuovo programma Fascino per Lorella Cuccarini

Secondo TvBlog esisterebbe la possibilità, per il momento non ancora concreta, che alla conduttrice possa essere affidato un nuovo programma targato Fascino. “Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi”, recita l’indiscrezione. Il nuovo format in questione potrebbe essere Temptation Island Winter?

La squadra di prof di Amici 2023/2024

Per il momento, non esiste ancora alcuna conferma ufficiale a proposito della prossima edizione di Amici. La commissione professori, lo scorso anno, è stata composta da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Se per i primi tre la conferma sembrerebbe essere quasi certa (Zerbi e Celentano sono tra le colonne portanti della trasmissione), per gli altri tre non circolano ancora indiscrezioni. Todaro, che per passare ad Amici aveva abbandonato Ballando con le stelle, ha già palesato la sua piena disponibilità di fronte a un eventuale conferma. Arisa ed Emanuel Lo, invece, non si sono ancora sbilanciati.