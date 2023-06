Lorella Cuccarini posa in costume a 57 anni, Arisa: “Sei l’esempio che si può sognare a ogni età” Lorella Cuccarini posa in costume da bagno, mostrando un fisico statuario a 57 anni. I complimenti di Arisa, sua collega ad Amici: “Sei l’esempio che si può sognare a qualsiasi età”.

A cura di Stefania Rocco

Lorella Cuccarini splendida a 57 anni, posa in costume da bagno per poi pubblicare la foto sul suo profilo Instagram. La conduttrice, da qualche anno coach di Amici, ha incassato i complimenti della collega Arisa, tra le prime a commentare il suo post e la forma fisica che dimostra quanto impegno e cura Lorella abbia dedicato a se stessa.

I complimenti di Arisa a Lorella Cuccarini

Sotto il post in cui Lorella posa in costume, Arisa ha scritto: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L'esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”. Parole sincera che hanno indotto Lorella a rispondere alla collega con il medesimo affetto: “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”.

Lorella Cuccarini e Arisa si ritroveranno ad Amici?

Lorella Cuccarini e Arisa dovrebbero ritrovarsi a settembre sul palco di Amici. Entrambe, per volere di Maria De Filippi, rivestono il ruolo di coach all’interno del talent show condotto dalla regina di Canale5. Per il momento, tuttavia, non sono state ancora sciolte le riserve a proposito della prossima edizione del talent show. Se il posto di Raimondo Todaro sembrerebbe vacillare (ma anche in quel caso, nessuna conferma), quello di Lorella apparirebbe conservatissimo. La conduttrice, secondo una serie di indiscrezioni, sarebbe stata corteggiata insistentemente dalla Rai affinché tornasse a condurre uno dei programmi pomeridiani in onda su Rai1, probabilmente al posto dello spazio occupato da Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Ma Cuccairni avrebbe risposto picche, felice di restare ad Amici, il posto che negli ultimi anni è diventato la sua casa. Nessuna indiscrezione, invece, a proposito del ritorno di Arisa. La cantante può però contare sulla simpatia mai nascosta dalla conduttrice, che l’ha voluta ad Amici nonostante un anno di stop che aveva permesso all’artista di partecipare a Il cantante mascherato, in onda su Rai1.