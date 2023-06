Raimondo Todaro lascia Amici? La verità dell’insegnante di danza sull’eventuale ritorno in Rai Raimondo Todaro fa chiarezza a proposito delle voci che lo vorrebbero fuori da Amici e pronto a rientrare in Rai, alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

Raimondo Todaro lascia Amici in seguito alla lite con Maria De Filippi e rientra in Rai? È l’insegnante di danza di latino americano, mentore del vincitore Mattia Zenzola a fare chiarezza a proposito della possibilità di abbandonare il talent show di Canale5. Era stato Tv Blog a lanciare l’indiscrezione a proposito di una mancata riconferma. “A quanto ci risulta due prof di quest’anno potrebbero lasciare la trasmissione. Uno è Raimondo, che quasi sicuramente non tornerà perché non riconfermato”, si legge sul portale, indiscrezione che Todaro non ha smentito.

Raimondo Todaro: “Se Maria vorrà, resterò ad Amici”

Intervistato da Qds, Todaro ha fatto sapere di volere restare ad Amici, talent show nel quale è approfittato dopo avere abbandonato Ballando con le stelle: “Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”. Quindi ha concluso:

Lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro che è quello dell’insegnante con dei ragazzi di talento scelti tra migliaia che hanno la passione, la voglia e la fame soprattutto. Prendono ogni consiglio, ogni parola, quindi proprio ‘un lavoro semplice e facile’ perché trovi il top del top. Condividi un’esperienza con dei ragazzi con i quali i rapporti rimangono.

Milly Carlucci: “Raimondo Todaro? Nessun rancore”

Interrogata da Nuovo Tv a proposito delle voci secondo le quali Todaro sarebbe a un passo dalla rottura con Amici, Milly Carlucci non si è sbilanciata: “No, io non ho rancori o risentimenti per l’accaduto. Le voci secondo le quali abbandona Amici? Sarà vera questa crisi. Se ci sono trattative con lui? Ho saputo di questi gossip e mi hanno fatto sorridere”.