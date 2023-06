Catania, finto allarme bomba a teatro. Raimondo Todaro furioso: “Volevi rovinarci la serata” Venerdì 2 giugno, al Teatro Metropolitan di Catania, si è tenuto uno spettacolo con diversi volti del talent Amici: Raimondo Todaro, Mattia Zenzola, Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Alessio Cavaliere. La serata rischiava di essere rovinata da uno scherzo di pessimo gusto.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 2 giugno, presso il Teatro Metropolitan di Catania, si è tenuto l'evento "serata da sballo". Organizzato dall'accademia Todaro dance Academy, ha visto tra i protagonisti, oltre a Raimondo Todaro, diversi volti di Amici tra cui il vincitore Mattia Zenzola, Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Alessio Cavaliere. Peccato che qualcuno abbia cercato di rovinare l'atmosfera di festa, lanciando un finto allarme bomba.

Raimondo Todaro replica a chi ha lanciato il finto allarme bomba

Il tentativo di rovinare la serata è miseramente fallito. Lo ha spiegato Raimondo Todaro, in una story in cui ha mostrato il dito medio a chi ha compiuto un gesto tanto vergognoso come lanciare un allarme bomba: "A quel pezzo di mer** che voleva rovinarci la serata con la caz**ta della boma in teatro! Ci ha procurato giusto 40 minuti di ritardo, mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare la foto". Insomma, l'unico disagio causato è la delusione di chi – a causa dello spettacolo iniziato in ritardo – non ha avuto il tempo di fare una foto con i talenti seguiti in tv.

Raimondo Todaro tornerà ad Amici?

Al momento non è ancora dato sapere se Raimondo Todaro tornerà nella prossima edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Nei giorni scorsi è stato ospite della trasmissione VivaRai2. Fiorello, senza girarci troppo attorno, gli ha chiesto se lo rivedremo nel ruolo di professore di ballo. Raimondo Todaro ha replicato: "E chi lo sa". Fiorello, allora, lo ha punzecchiato: "No Maria, io non sono d'accordo, l'hai tenuto bello acceso questo Amici". Secondo le indiscrezioni, ci sarebbero stati dei dissapori tra lui e Maria De Filippi, una delle quali accaduta nel corso della registrazione di una puntata del serale. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire chi saranno i professori scelti da Maria De Filippi per la nuova edizione di Amici.