Fiorello provoca Raimondo Todaro sulla lite con Maria: “Ad Amici hai tenuto il clima bello acceso”

A cura di Giulia Turco

Sembra ormai quasi certo che Raimondo Todaro non sarà confermato come coach nella scuola di Amici. Il ballerino, reduce da un’edizione particolarmente accesa, avrebbe in serbo altri progetti per l’autunno. Si parla persino di un ritorno in casa Rai, nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ma per il momento lui non si sbilancia.

Todaro non si sbilancia sul possibile ritorno ad Amici

A punzecchiarlo è stato Fiorello che lo ha ospitato nel suo studio di Viva Rai 2 la mattina di lunedì 20 maggio. Il conduttore è andato subito dritto al punto chiedendo al ballerino se tornerà il prossimo anno a lavorare con Maria De Filippi. “E chi lo sa”, ha risposto Todaro. “No Maria, io non sono d’accordo”, ha scherzato Fiorello ironizzando sui suoi dissapori con la conduttrice nel corso di quest’edizione. “L’hai tenuto bello acceso questo Amici”, lo ha punzecchiato. D’altronde si sa, Todaro non si è mai risparmiato ciò che aveva da dire in studio, ma non è detto che sia questo il motivo di un presunto mancato rinnovo. Di certo aveva attirato l’attenzione la sua discussione piccata con la padrona di casa lo scorso aprile, in seguito alla quale Maria lo avrebbe definito “presuntuoso” e colpevole “di troppe dietologie e insinuazioni” nei confronti del programma.

Anche Arisa potrebbe non tornare ad Amici

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, non solo Todaro, ma anche Arisa dovrebbe non rinnovare il suo impegno con il talent di Canale 5 a settembre. “Todaro pare che non verrà proprio riconfermato”, si legge sul sito. “Potrebbe non tornare anche una professoressa, Arisa, ma qui non si parla di rottura, Sembra che l’artista voglia concentrarsi sulla sua professione e magari tentare di tornare al Festival di Sanremo”. È cosa nota, infatti, che Arisa abbia sofferto particolarmente la sua esclusione dal Festival. "Amadeus non mi prende a Sanremo da due anni", si era sfogata proprio nello studio del talent. "Mi sento una mer*a".