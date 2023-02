Arisa in lacrime ad Amici22: “Amadeus non mi prende a Sanremo da due anni, mi sento una me*da” Arisa ad Amici 22, nel pomeridiano di ieri domenica 12 febbraio 2023, si è lasciata andare ad un lungo sfogo: “Amadeus non mi chiama più a Sanremo, mi sento una me*da, non più all’altezza”. La cantante aveva chiesto a Maria de Filippi di tagliare la parte, essendo la puntata registrata.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici 22 ieri, domenica 12 febbraio, Arisa si è lasciata andare ad un lungo sfogo. La cantante e insegnante nel talent show ha cantato con Federica e Angelina, sotto richiesta di Maria de Filippi. "Federica e Angelina sono più brave di me. Ma che devo fare? Ci provo. La mia carriera finisce qui", le parole prima di alzarsi dal tavolo per raggiungere il centro dello studio. Dopo aver cantato, Arisa si è lasciata andare ad uno sfogo. Tra le lacrime ha spiegato di non sentirsi più all'altezza come una volta, "Sono due anni che Amadeus non mi chiama per Sanremo".

Lo sfogo di Arisa ad Amici 22

Dopo aver cantato con Federica e Angelina, Arisa si è sfogata con Maria de Filippi e con il pubblico di Amici. Prima di chiedere che venisse tagliata la parte, essendo la puntata registrata, ha spiegato: "Io mi sento sopravvalutata a volte, non voglio fare le cose in tv, spero che questa roba la tagliate. A volte mi sento una me**a proprio, nessuno lo è in generale però a volte non mi sento così all'altezza. Spesso è anche la fortuna, uno può anche avere fortuna e poi basta". La cantante ha confessato di non sentirsi più così forte come lo era ai tempi del primo Sanremo a cui prese parte: "Lo dico con molta onestà, se mi fosse successo di vincere Sanremo nel 2012, ero veramente nel focus. Dopo un po' non ti senti più così forte. Fai le cose ma non ti senti più all'altezza e preferisci lasciare spazio a chi ha il fuoco dentro". È intervenuta Lorella Cuccarini per farle presente che possono capitare "momenti di alti e bassi nella carriera di ognuno", così Arisa ha continuato: "Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo, sono due anni".

La furia di Rudy Zerbi: "E chi se ne frega di Sanremo"

Lo sfogo di Arisa ha fatto storcere il naso ai suoi colleghi, in particolare a Rudy Zerbi che crede che quella dell'artista sia una delle voci più belle di Italia. Ha così alzato la voce in studio: "Se non vieni presa a Sanremo, allora non esisti come artista? Tutti quello che vengono qua ti dicono che sei un punto di riferimento, io stesso lo dico, sei una delle voci più belle d'Italia e tu ti preoccupi di Sanremo. Ma sti ca**i, chi se ne frega. Tu sei Arisa, ca**o".

La richiesta di Arisa: "Tagliate questa parte, non voglio sembrare debole"

Dopo quanto raccontato, Arisa ha chiesto a Maria de Filippi di cancellare il blocco. Queste le sue parole sulle quali, con ogni probabilità, potrebbe aver cambiato idea vista la messa in onda.